TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

René se arrepiente de enviar a la bodega a Nuja y Adrián; y así reacciona la pareja

El querido actor externó su arrepentimiento por haber tomado la decisión de mandar a sus compañeros a la bodega.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video ¡Eso sí duele! Lupillo y Taina ven que a nadie le importó la salida de Lorenzo y Claudia

Una de las decisiones que más conmocionaron a las parejas de la villa en ‘¿Apostarías Por Mí?’, fue la que tomaron René y Rubí, al ser los ganadores del desafío de este lunes 23 de febrero, llevarse el bono por 3 mil dólares y obtener el poder de enviar a otra pareja a dormir a la bodega. Contrario a lo que se pensaría, la pareja decidió enviar a una pareja de su propio equipo, Adrián y Nuja, lo que tomó por sorpresa a todos.

Aunque en un inicio Adrián y Nuja lo tomaron bien, fue Nuja la que tardó en reaccionar y mostrar su molestia. “De verdad hay muchos que no han ido”, dijo Nuja alzando la voz.

PUBLICIDAD

René se arrepiente de enviar a Nuja y Adrián a la bodega y les pide perdón

¿Apostarías Por Mí?
¿Apostarías Por Mí?


Tras haber tomado la decisión, René sintió culpa y le externó a su esposa Rubí lo que sentía. "Me están diciendo que por la alergia y me siento de la patada", le dijo René a Rubí.

A lo que ella le respondió:

Que perdieran el bono y los mandaran a la bodega se me hizo horrible, no hubiera hecho eso jamás
Rubí

Más sobre ¿Apostarías por mí?

El Anfitrión reorganiza a las parejas en la villa: así quedó la nueva distribución
1 mins

El Anfitrión reorganiza a las parejas en la villa: así quedó la nueva distribución

¿Apostarías por Mí?
Gigi y David son la primera pareja nominada de la sexta semana de ‘¿Apostarías Por Mí?’
1 mins

Gigi y David son la primera pareja nominada de la sexta semana de ‘¿Apostarías Por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
René y Rubí son los ganadores del bono y tienen el beneficio de mandar a otra pareja a la bodega; ¿se vengarán?
2 mins

René y Rubí son los ganadores del bono y tienen el beneficio de mandar a otra pareja a la bodega; ¿se vengarán?

¿Apostarías por Mí?
Haz valer tu voto y elige a la primera pareja nominada de la sexta semana en '¿Apostarías Por Mí?'; ¡Vota ya!
1 mins

Haz valer tu voto y elige a la primera pareja nominada de la sexta semana en '¿Apostarías Por Mí?'; ¡Vota ya!

¿Apostarías por Mí?
Franco y Breh aceptan que no son los favoritos de ¿Apostarías por mí?: “Vamos a analizar el juego”
2 mins

Franco y Breh aceptan que no son los favoritos de ¿Apostarías por mí?: “Vamos a analizar el juego”

¿Apostarías por Mí?
En '¿Apostarías Por Mí?' las reglas cambian rumbo a la gran final; aquí todos los detalles
1 mins

En '¿Apostarías Por Mí?' las reglas cambian rumbo a la gran final; aquí todos los detalles

¿Apostarías por Mí?
‘¿Apostarías por Mí?’: Este es el ranking de parejas en la sexta semana
1 mins

‘¿Apostarías por Mí?’: Este es el ranking de parejas en la sexta semana

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías Por Mí?': De esto trata el desafío de parejas 'Bala Bala' de hoy 23 de febrero
1 mins

¿Apostarías Por Mí?': De esto trata el desafío de parejas 'Bala Bala' de hoy 23 de febrero

¿Apostarías por Mí?
¡El Anfitrión te escuchó! Hoy podrás votar por la pareja que quieres que quede nominada, te contamos
1 mins

¡El Anfitrión te escuchó! Hoy podrás votar por la pareja que quieres que quede nominada, te contamos

¿Apostarías por Mí?
Franco ya no quiere pelear con Mario Bezares y a Breh le cuesta continuar con la rivalidad: ¿cambian de team?
2 mins

Franco ya no quiere pelear con Mario Bezares y a Breh le cuesta continuar con la rivalidad: ¿cambian de team?

¿Apostarías por Mí?


Sin embargo, la decisión de René fue tomada porque creyó que era lo que querían Nuja y Adrián.

Yo reaccioné así porque creí que quería ir ellos
René


En '¿Apostarías Por Mí?' las reglas cambian rumbo a la gran final; aquí todos los detalles.

Aunque la decisión ya estaba tomada, René decidió pedirle a Alan Tacher y Alejandra Espinoza, en el show en vivo, que si podía cambiar la decisión que había tomado, sin embargo, de acuerdo a las reglas, ya no se puede modificar.

Nuja tiene dos días con un cuadro alérgico muy severo en la piel, yo no lo tenía en cuenta, ¿podríamos hablar con el Anfitrión para cambiar a la pareja en la bodega?
René
¿Apostarías Por Mí?
¿Apostarías Por Mí?


Sin embargo, Alan fue muy claro al decirle que es una decisión inamovible.

Ya tomaron la decisión y cuando ha pasado en diferentes circunstancias ya no se puede cambiar
Alan Tacher


Sin embargo, las tensiones siguieron, y Adrián le recordó a René cuál era el trato que habían hecho:

Habíamos quedado que íbamos a enviar a uno de ellos para cambiarlo
Adrián


A lo que le respondió René:

Yo realmente me quedé que era uno de nosotros, yo quería ir yo, lo pedí
René


Al final, la situación se tranquilizó y Rubí les mostró a Adrián y Nuja las nuevas modificaciones en la bodega.

¿Apostarías Por Mí?
¿Apostarías Por Mí?


'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX