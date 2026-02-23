¿Apostarías por mí? René se arrepiente de enviar a la bodega a Nuja y Adrián; y así reacciona la pareja El querido actor externó su arrepentimiento por haber tomado la decisión de mandar a sus compañeros a la bodega.

Una de las decisiones que más conmocionaron a las parejas de la villa en ‘¿Apostarías Por Mí?’, fue la que tomaron René y Rubí, al ser los ganadores del desafío de este lunes 23 de febrero, llevarse el bono por 3 mil dólares y obtener el poder de enviar a otra pareja a dormir a la bodega. Contrario a lo que se pensaría, la pareja decidió enviar a una pareja de su propio equipo, Adrián y Nuja, lo que tomó por sorpresa a todos.

Aunque en un inicio Adrián y Nuja lo tomaron bien, fue Nuja la que tardó en reaccionar y mostrar su molestia. “De verdad hay muchos que no han ido”, dijo Nuja alzando la voz.

René se arrepiente de enviar a Nuja y Adrián a la bodega y les pide perdón

Tras haber tomado la decisión, René sintió culpa y le externó a su esposa Rubí lo que sentía. "Me están diciendo que por la alergia y me siento de la patada", le dijo René a Rubí.

A lo que ella le respondió:

Que perdieran el bono y los mandaran a la bodega se me hizo horrible, no hubiera hecho eso jamás Rubí



Sin embargo, la decisión de René fue tomada porque creyó que era lo que querían Nuja y Adrián.

Yo reaccioné así porque creí que quería ir ellos René

Aunque la decisión ya estaba tomada, René decidió pedirle a Alan Tacher y Alejandra Espinoza, en el show en vivo, que si podía cambiar la decisión que había tomado, sin embargo, de acuerdo a las reglas, ya no se puede modificar.

Nuja tiene dos días con un cuadro alérgico muy severo en la piel, yo no lo tenía en cuenta, ¿podríamos hablar con el Anfitrión para cambiar a la pareja en la bodega? René

Sin embargo, Alan fue muy claro al decirle que es una decisión inamovible.

Ya tomaron la decisión y cuando ha pasado en diferentes circunstancias ya no se puede cambiar Alan Tacher



Sin embargo, las tensiones siguieron, y Adrián le recordó a René cuál era el trato que habían hecho:

Habíamos quedado que íbamos a enviar a uno de ellos para cambiarlo Adrián



A lo que le respondió René:

Yo realmente me quedé que era uno de nosotros, yo quería ir yo, lo pedí René



Al final, la situación se tranquilizó y Rubí les mostró a Adrián y Nuja las nuevas modificaciones en la bodega.

