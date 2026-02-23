TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

René y Rubí son los ganadores del bono y tienen el beneficio de mandar a otra pareja a la bodega; ¿se vengarán?

La popular pareja se llevó el bono de esta noche y el derecho de mandar a otra pareja a la temida bodega.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Video ¡Como lagartijas voladoras! Lupillo y Taina se enredan y dejan caer las pelotas en el desafío

El desafío ‘Bala, bala’ puso al límite a las ocho parejas que aún quedan en la competencia de ‘¿Apostarías Por Mí?’, porque mucho dinero estaba en jugo, tanto el de las apuestas cruzadas como el del bono extra, a la pareja que mejor tiempo y desempeño tuviera en este desafío.

El desafío consistió en que la parejas en conjunto tuvo que escalar una red llena de pelotas, agarrados de un arnés, para que tomaran un par de pelotas rosadas y las ensestaran en dos canastas que tenían debajo de la red. La pareja que más rápido lo hiciera habría aprobado el desafío.

PUBLICIDAD

René y Rubí ganan el desafío y el bono, y mandan a X y X a la bodega

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


El primer grupo en pasar a apostar fueron: Mario y Brenda, Franco y Breh, Laysha y Malito y René y Rubí.

  • Mario y Brenda Bezares apostaron por Gigi y David
  • Franco y Breh por Lupillo y Taína
  • Laysha y 'Malito' por Adrián y Nuja
  • René y Rubí por Mario y Brenda

En este primer grupo quienes tuvieron más problemas fueron Mario y Brenda, quienes se tardaron mucho en terminar el desafío.

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?

En '¿Apostarías Por Mí?' las reglas cambian rumbo a la gran final; aquí todos los detalles.

El segundo grupo en apostar fueron:

  • Alejandra y Beta votaron por René y Rubí
  • Adrián y Nuja por Ale y Beta
  • Lupillo y Taína por Mario y Brenda
  • Gigi y David por Mario y Brenda

En este grupo todos lo hicieron muy rápido, por lo que todos demostraron un gran desempeño.

El peor tiempo del grupo uno fue Mario y Brenda Bezares, y del segundo grupo Gigi y David.

Adrián y Nuja son sancionados y pierden el desafío

¿Apostarías Por Mí?
¿Apostarías Por Mí?


Aunque Adrián y Nuja tuvieron el mejor tiempo de 2 minutos 40 segundos, la pareja fue amonestada por haber realizado una falta durante el desafío. Por lo que a su tiempo final se le sumó un minuto y con eso perdieron el bono.

Por lo tanto los gandores con 3 minutos y 8 segundos son René y Rubí, del bono por 3 mil dólares y el beneficio de mandar a alguien a la bodega.

René y Rubí ligieron a Adrián y Nuja para mandarlos a la bodega.

Voy a mandar a Adrián y a Nuja, porque creo que todos la pasamos relativamente bien, necesitamos nuestro espacio, yo la quería, preferiría ir yo
René
¿Apostarías Por Mí?
¿Apostarías Por Mí?


'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

PUBLICIDAD

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

