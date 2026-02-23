¿Apostarías por mí? René y Rubí son los ganadores del bono y tienen el beneficio de mandar a otra pareja a la bodega; ¿se vengarán? La popular pareja se llevó el bono de esta noche y el derecho de mandar a otra pareja a la temida bodega.

Video ¡Como lagartijas voladoras! Lupillo y Taina se enredan y dejan caer las pelotas en el desafío

El desafío ‘Bala, bala’ puso al límite a las ocho parejas que aún quedan en la competencia de ‘¿Apostarías Por Mí?’, porque mucho dinero estaba en jugo, tanto el de las apuestas cruzadas como el del bono extra, a la pareja que mejor tiempo y desempeño tuviera en este desafío.

El desafío consistió en que la parejas en conjunto tuvo que escalar una red llena de pelotas, agarrados de un arnés, para que tomaran un par de pelotas rosadas y las ensestaran en dos canastas que tenían debajo de la red. La pareja que más rápido lo hiciera habría aprobado el desafío.

René y Rubí ganan el desafío y el bono, y mandan a X y X a la bodega

El primer grupo en pasar a apostar fueron: Mario y Brenda, Franco y Breh, Laysha y Malito y René y Rubí.

Mario y Brenda Bezares apostaron por Gigi y David

Franco y Breh por Lupillo y Taína

Laysha y 'Malito' por Adrián y Nuja

René y Rubí por Mario y Brenda

En este primer grupo quienes tuvieron más problemas fueron Mario y Brenda, quienes se tardaron mucho en terminar el desafío.

El segundo grupo en apostar fueron:

Alejandra y Beta votaron por René y Rubí

Adrián y Nuja por Ale y Beta

Lupillo y Taína por Mario y Brenda

Gigi y David por Mario y Brenda

En este grupo todos lo hicieron muy rápido, por lo que todos demostraron un gran desempeño.

El peor tiempo del grupo uno fue Mario y Brenda Bezares, y del segundo grupo Gigi y David.

Adrián y Nuja son sancionados y pierden el desafío

Aunque Adrián y Nuja tuvieron el mejor tiempo de 2 minutos 40 segundos, la pareja fue amonestada por haber realizado una falta durante el desafío. Por lo que a su tiempo final se le sumó un minuto y con eso perdieron el bono.

Por lo tanto los gandores con 3 minutos y 8 segundos son René y Rubí, del bono por 3 mil dólares y el beneficio de mandar a alguien a la bodega.

René y Rubí ligieron a Adrián y Nuja para mandarlos a la bodega.

Voy a mandar a Adrián y a Nuja, porque creo que todos la pasamos relativamente bien, necesitamos nuestro espacio, yo la quería, preferiría ir yo René

