TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

‘¿Apostarías por Mí?’: Este es el ranking de parejas en la sexta semana

Así arranca el ranking en la sexta semana del exitoso reality que está en su recta final.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video ¡Vas a salir casado! Adrián cuenta el plan alocado que tenía para hallar a su mujer ideal

La sexta semana de ‘¿Apostarías por Mí?’ arranca con una nueva bolsa semanal de parejas, que en esta ocasión regresa a la normalidad de 15 mil dólares. Recordemos que la semana pasada, las parejas tuvieron una súper bolsa de 30 mil dólares.

En esta semana, las parejas tendrán que ser aún más atrevidas en sus apuestas, pues ‘¿Apostarías por Mí?’ ha llegado a sus últimas semanas y es ahora o nunca para hacer las apuestas más fuertes de la temporada.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías Por Mí?': De esto trata el desafío de parejas 'Bala Bala' de hoy 23 de febrero
1 mins

¿Apostarías Por Mí?': De esto trata el desafío de parejas 'Bala Bala' de hoy 23 de febrero

¿Apostarías por Mí?
¡El Anfitrión te escuchó! Hoy podrás votar por la pareja que quieres que quede nominada, te contamos
1 mins

¡El Anfitrión te escuchó! Hoy podrás votar por la pareja que quieres que quede nominada, te contamos

¿Apostarías por Mí?
Franco ya no quiere pelear con Mario Bezares y a Breh le cuesta continuar con la rivalidad: ¿cambian de team?
2 mins

Franco ya no quiere pelear con Mario Bezares y a Breh le cuesta continuar con la rivalidad: ¿cambian de team?

¿Apostarías por Mí?
Tras salir de '¿Apostarías por mí?', Claudia destapa si Laysha le coqueteó a Lorenzo: "Me imagino que vieron"
1 mins

Tras salir de '¿Apostarías por mí?', Claudia destapa si Laysha le coqueteó a Lorenzo: "Me imagino que vieron"

¿Apostarías por Mí?
Adrián Di Monte revela todo lo que sufrió Nuja por su relación: “Una pesadilla”
2 mins

Adrián Di Monte revela todo lo que sufrió Nuja por su relación: “Una pesadilla”

¿Apostarías por Mí?
René Strickler y Rubí sufren en la bodega, revelan: “Ya ni llorar es bueno”
2 mins

René Strickler y Rubí sufren en la bodega, revelan: “Ya ni llorar es bueno”

¿Apostarías por Mí?
Lorenzo y Claudia aclaran el problema con la suite con Tiby y Medina tras ser eliminados
3 mins

Lorenzo y Claudia aclaran el problema con la suite con Tiby y Medina tras ser eliminados

¿Apostarías por Mí?
Mario Bezares arremete y lanza fuerte advertencia a Team Rebelión tras la eliminación de Claudia y Lorenzo
2 mins

Mario Bezares arremete y lanza fuerte advertencia a Team Rebelión tras la eliminación de Claudia y Lorenzo

¿Apostarías por Mí?
Mario, Brenda, Alejandra y Beta fueron salvados por el público hoy 22 de febrero de ¿Apostarías por mí?
1 mins

Mario, Brenda, Alejandra y Beta fueron salvados por el público hoy 22 de febrero de ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Lorenzo y Claudia comparten sus primeras impresiones tras ser eliminados, ¿cuál será su Revancha?
2 mins

Lorenzo y Claudia comparten sus primeras impresiones tras ser eliminados, ¿cuál será su Revancha?

¿Apostarías por Mí?

Así arranca el ranking de parejas en la semana seis de ‘¿Apostarías Por Mí?’

Video Ale y Beta regresan pero dejan a los del Team Rebelión en shock


¿Adrián ya tiró la toalla? Team Pueblo analiza su forma de jugar en ¿Apostarías por mí?

Todas las parejas inician con una bolsa de 15 mil dólares.

  • Laysha y “El Malito” – 15 mil dólares
  • Franco y Breh – 15 mil dólares
  • René y Rubí – 15 mil dólares
  • Gigi y David – 15 mil dólares
  • Adrián y Nuja – 15 mil dólares
  • Lupillo y Taina – 15 mil dólares
  • Alejandra y Beta – 15 mil dólares
  • Mario y Brenda – 15 mil dólares

Tras saber los resultados del desafío de este lunes 23 de febrero , las bolsas cambiarán dependiendo de las apuestas cruzadas y de qué pareja gane el bono por 3 mil dólares.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX