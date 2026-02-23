¿Apostarías por mí? ‘¿Apostarías por Mí?’: Este es el ranking de parejas en la sexta semana Así arranca el ranking en la sexta semana del exitoso reality que está en su recta final.

La sexta semana de ‘¿Apostarías por Mí?’ arranca con una nueva bolsa semanal de parejas, que en esta ocasión regresa a la normalidad de 15 mil dólares. Recordemos que la semana pasada, las parejas tuvieron una súper bolsa de 30 mil dólares.

En esta semana, las parejas tendrán que ser aún más atrevidas en sus apuestas, pues ‘¿Apostarías por Mí?’ ha llegado a sus últimas semanas y es ahora o nunca para hacer las apuestas más fuertes de la temporada.

Así arranca el ranking de parejas en la semana seis de ‘¿Apostarías Por Mí?’

Todas las parejas inician con una bolsa de 15 mil dólares.

Laysha y “El Malito” – 15 mil dólares

Franco y Breh – 15 mil dólares

René y Rubí – 15 mil dólares

Gigi y David – 15 mil dólares

Adrián y Nuja – 15 mil dólares

Lupillo y Taina – 15 mil dólares

Alejandra y Beta – 15 mil dólares

Mario y Brenda – 15 mil dólares

Tras saber los resultados del desafío de este lunes 23 de febrero , las bolsas cambiarán dependiendo de las apuestas cruzadas y de qué pareja gane el bono por 3 mil dólares.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.