¿Apostarías por mí? ¿Adrián ya tiró la toalla? Team Pueblo analiza su forma de jugar en ¿Apostarías por mí? Aprovechando que estaban en la cocina, las parejas de Team Pueblo hablaron sobre la manera de jugar de los participantes de Team Rebelión, en especial de Adrián en ¿Apostarías por mí?

Video Adrián ya TIRÓ LA TOALLA, esto opina el Team Pueblo

Mientras los integrantes de Team Pueblo disfrutaban sus alimentos en la cocina, Laysha aprovechó para hablar sobre las posibles estrategias del Team Rebelión en el próximo Cara a Cara, momento en el que analizaron la manera en la que juega Adrián en ¿Apostarías por mí?, quien es considerado como uno de los líderes del otro equipo.

¿Adrián ‘tiró la toalla’? Esto opina el Team Pueblo de su actitud en ¿Apostarías por mí?

PUBLICIDAD

Aprovechando la cena, Laysha no recordó si fue Beta o El Malito quien le dijo sobre la falta de ‘competitividad’ de Adrián en ¿Apostarías por mí?, ya que no lo han visto en la Villa como en otras ocasiones.

“Ya tiró la toalla”, expresó Laysha, a lo que ‘El Malito’ añadió: “como que ya no quiere meterle más esfuerzo, por eso está buscando excusas como el rating”.

Alejandra quedó sorprendida con los comentarios de sus compañeros, ya que Adrián ha demostrado ser una persona competitiva durante su estancia en el reality show. “Wow, no me esperaba que no quiera ‘jugar el juego’”, añadió.

Team Pueblo habla sobre el juego de Adrián en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



“Yo creo que sí les pegó el tema de cómo ha respondido la gente en general. Yo me acuerdo que, en la semana dos, la noche que fue nominado ‘El Pelón’ con Laura, Adrián vio a ‘El Malito’ y Beta con Medida ‘jodiendo’ en la cámara, una de esas payasadas que ellos hacen; y Adrián le dijo a Nuja, delante de mí, ‘mira mi amor, eso es lo que no hay que hacer’”, dijo Alejandra.

La conductora compartió que tras el regreso de Tiby y Medina, la noche que se fueron ‘El Pelón’ y Laura, más la dinámica que hicieron, considera que la pareja podría sentirse ‘entre la espada y la pared’; mientras que Laysha recordó que ella ganó una votación en la que participó el público para mandar a una pareja a la Bodega.

“Como dijeron que aquí quieren ver a artistas y no a influencers, eso les pagó en el ego”, dijo Alejandra, a lo que Brenda añadió: “Lo que ellos (el público) quería ver era al artista con su esposa”.

Video Adrián ya TIRÓ LA TOALLA, esto opina el Team Pueblo



No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.