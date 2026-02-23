TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías Por Mí?': De esto trata el desafío de parejas 'Bala Bala' de hoy 23 de febrero

Te contamos todos los detalles sobre el desafío de parejas de este lunes 23 de febrero.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Ana Belén Ortiz
Video Alejandra confiesa la incertidumbre y estrés que la agobió por estar nominada

Arranca la sexta semana de ‘¿Apostarías Por Mí?’ y con ella los desafíos, y este lunes 23 de febrero las parejas volverán a medirse en un desafío que pondrá a prueba su coordinación y comunicación en pareja.

Se trata del desafío ‘Bala bala’ en el que las parejas tendrán que medir sus movimientos como si fueran una sola persona y en el mejor tiempo posible.

‘Bala bala’ es el desafío que pondrá a prueba a las parejas de ‘¿Apostarías por Mí?’

Video ¡Las risas no faltaron! Mario y Brenda lentos pero seguros terminan el desafío


Lorenzo y Claudia son la quinta pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?

En esta ocasión las parejas tendrán que subir a una red gigante inclinada, obligándolos a moverse, escalar y coordinarse como un sólo cuerpo. Pero eso no será todo, sino que, mientras avanzan, cargarán una pelota

enorme y deberán maniobrar hasta insertarla en los hoyos gigantes que tienen debajo.

Todo lo anterior con el objetivo de encestar tres pelotas antes de que la red siga elevándose. Cuando lo logren, deberán descender y detener el tiempo. Las parejas aprobarán el desafío si logran meter tres pelotas en los hoyos en el menor tiempo posible.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

