¿Apostarías por mí? ¿Apostarías Por Mí?': De esto trata el desafío de parejas 'Bala Bala' de hoy 23 de febrero Te contamos todos los detalles sobre el desafío de parejas de este lunes 23 de febrero.

Video Alejandra confiesa la incertidumbre y estrés que la agobió por estar nominada

Arranca la sexta semana de ‘¿Apostarías Por Mí?’ y con ella los desafíos, y este lunes 23 de febrero las parejas volverán a medirse en un desafío que pondrá a prueba su coordinación y comunicación en pareja.

Se trata del desafío ‘Bala bala’ en el que las parejas tendrán que medir sus movimientos como si fueran una sola persona y en el mejor tiempo posible.

‘Bala bala’ es el desafío que pondrá a prueba a las parejas de ‘¿Apostarías por Mí?’

Video ¡Las risas no faltaron! Mario y Brenda lentos pero seguros terminan el desafío

En esta ocasión las parejas tendrán que subir a una red gigante inclinada, obligándolos a moverse, escalar y coordinarse como un sólo cuerpo. Pero eso no será todo, sino que, mientras avanzan, cargarán una pelota

enorme y deberán maniobrar hasta insertarla en los hoyos gigantes que tienen debajo.

Todo lo anterior con el objetivo de encestar tres pelotas antes de que la red siga elevándose. Cuando lo logren, deberán descender y detener el tiempo. Las parejas aprobarán el desafío si logran meter tres pelotas en los hoyos en el menor tiempo posible.