¿Apostarías por mí? En '¿Apostarías Por Mí?' las reglas cambian rumbo a la gran final; aquí todos los detalles A partir de esta sexta semana, algunas de las reglas cambiarán y tendrán fuertes consecuencias dentro del reality. Te contamos todo.

Video Franco y Breh presienten que no van a ganar ni llevarse sus dólares acumulados

La sexta semana del reality más exitoso de la televisión ha comenzado con toda la intensidad y algunos cambios que marcarán la diferencia dentro de la villa de ‘¿Apostarías Por Mí?’.

Durante el show en vivo de este lunes 23 de febrero, Alejandra Espinosa y Alan Tacher revelaron algunos cambios en las reglas del reality que pondrán al límite a las ocho parejas que siguen en competencia.

Estos son los cambios que tendrá ‘¿Apostarías por Mí?’ rumbo a la gran final

Video Team Pueblo arma tremendo festejo por el regreso de Beta y Ale

A partir de esta semana ya no habrá duelo de salvación los domingos; la esperanza para los nominados muere… Los que estén nominados se mantienen en la placa de eliminación Alan Tacher



Pero ahí no quedarán los cambios, ya que Alejandra reveló otro importante cambio.

Además, los miércoles las dos parejas con menos dinero irán a votación, y el público elegirá cuál queda nominada Alejandra



De esta forma, el público tiene más poder que nunca, ya que dependerá de ellos qué pareja sigue nominada. ¿Qué opinas?

