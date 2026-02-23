TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

En '¿Apostarías Por Mí?' las reglas cambian rumbo a la gran final; aquí todos los detalles

A partir de esta sexta semana, algunas de las reglas cambiarán y tendrán fuertes consecuencias dentro del reality. Te contamos todo.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Video Franco y Breh presienten que no van a ganar ni llevarse sus dólares acumulados

La sexta semana del reality más exitoso de la televisión ha comenzado con toda la intensidad y algunos cambios que marcarán la diferencia dentro de la villa de ‘¿Apostarías Por Mí?’.

Durante el show en vivo de este lunes 23 de febrero, Alejandra Espinosa y Alan Tacher revelaron algunos cambios en las reglas del reality que pondrán al límite a las ocho parejas que siguen en competencia.

Estos son los cambios que tendrá ‘¿Apostarías por Mí?’ rumbo a la gran final

Video Team Pueblo arma tremendo festejo por el regreso de Beta y Ale

‘¿Apostarías por Mí?’: Este es el ranking de parejas en la sexta semana.

A partir de esta semana ya no habrá duelo de salvación los domingos; la esperanza para los nominados muere… Los que estén nominados se mantienen en la placa de eliminación
Alan Tacher


Pero ahí no quedarán los cambios, ya que Alejandra reveló otro importante cambio.

Además, los miércoles las dos parejas con menos dinero irán a votación, y el público elegirá cuál queda nominada
Alejandra


De esta forma, el público tiene más poder que nunca, ya que dependerá de ellos qué pareja sigue nominada. ¿Qué opinas?

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

