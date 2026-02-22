TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Lorenzo y Claudia son la quinta pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?

Después de que Mario y Brenda ganaron el Duelo de Salvación, Lorenzo y Claudia no lograron obtener más votos del público, convirtiéndose en la quinta pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?

Video Lorenzo MANDA UN MENSAJE  con peculiar decoración en su cama

¡La espera terminó! Después de que Mario y Brenda ganaron el Duelo de Salvación, llegó el momento de conocer quiénes serán eliminados: Ale y Beta o Lorenzo y Claudia.

Lorenzo y Claudia fueron eliminados de ¿Apostarías por mí?

Después de que Ale y Beta quedaran en la placa tras fallar el duelo de salvación, llegó el momento de revelar quién será la quinta pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?, después de que las votaciones se cerraron durante el show.

Alan Tacher y Alejandra Espinoza se enlazaron a la Villa, pidiendo a las parejas nominadas se dirigieran a la Zona de Eliminación, donde revelaron que Lorenzo y Claudiafueron eliminados, mientras que Alejandra y Beta agradecieron a todos los que votaron por ellos.

Lorenzo y Claudia son eliminados en ¿Apostarías por mí?
Lorenzo y Claudia son eliminados en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


De esta manera, el Team Rebelión se queda con una pareja menos en la Villa. ¿Comenzarán a hacer nuevas estrategias?

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

