¿Apostarías por mí? Franco ya no quiere pelear con Mario Bezares y a Breh le cuesta continuar con la rivalidad: ¿cambian de team? En ¿Apostarías por mí? todo puede pasar, por lo que Franco y Breh se sinceran con su público sobre sus nuevos intereses en el reality.

Video Franco y Breh confiesan que están que se los lleva … por no ser los favoritos

Franco y Breh han tomado una radical decisión sobre su futuro dentro de La Villa de '¿Apostarías por mí?'.

Fue Breh quien se dirigió a través de las cámaras a su público para compartir su sentimiento de hartazgo ante una constante rivalidad entre los teams, pues aunque le gusta la competencia sana, señala que al estar 24/7, aquí no hay descanso.

"Tratar de pasarla bien en general con toda la gente porque a mí en lo personal, esta semana me di cuenta de que también me cansa mucho... a mí me gusta mucho competir en equipo y entiendo que esta rivalidad es sana, pero aquí no hay rivalidad sana; es todo el tiempo, entonces sostener esta parte de que estás en un equipo y no eres una persona independiente es muy cansado", expresó.

Aseguró que, de estar fuera del reality, tanto ella como Franco convivirían con todos sin ningún problema.

"No es nuestra naturaleza realmente, porque afuera, si nos quitáramos los equipos, convivimos y ya es como que es más fácil", mencionó .

Franco dijo estar de acuerdo con la percepción de Breh y afirmó que tampoco tiene ganas de estar peleando todo el tiempo con Mario Bezares.

"Estoy totalmente de acuerdo, no me quiero seguir peleando con Mario, con Malito sí, si quieren su real animo", puntualizó.

El que tengan esta nueva percepción del reality, aclararon, no quiere decir que dejarán de jugar con Team Rebelión, pues destacan que se sienten bien con ellos, además que han logrado una entrañable amistad con Adrián y Nuja.

"No quiere decir que estemos con un equipo, realmente nuestro equipo es Rebelión, nuestros compas son Adrian y Nuja, aunque a veces tengamos fricciones, son personas que queremos mucho , somos personas tan fuertes que hemos sobrevivido los cuatro", mencionó Breh.

Franco no pudo ocultar su sentimiento de añoranza por Claudia y Lorenzo, con quienes sentían una especie de tranquilidad, pues destacan que no tenían la misma finalidad que muchas parejas del reality.

"A mí Malito, me gusta su personaje de Malita; si se pudiera quedar en ese personaje, estaría cool", añadió Breh.

