TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Desde hoy VOTA para salvar a tu pareja nominada favorita en '¿Apostarías Por Mí?'

A partir de hoy podrás demostrarle todo tu apoyo a la pareja que quieras que continúe en la villa.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video ¡Sin escudarse! Taina no ve bien usar a los hijos para victimizarse

Luego del acalorado Cara a Cara de ayer en el Súper Martes, una pareja se sumó al cuadro de nominados, esa fue la conformada por Mario y Brenda Bezares, que fue a más votada en el proceso, por lo que se sumó a Ale y Beta, quienes fueron los primeros nominados de la semana.

Será este miércoles cuando se decida qué pareja será la última en subir al cuadro de nominados, tras los resultados del desafío de hombres de hoy 18 de febrero, pues quien quede al fondo del ranking quedará automáticamente nominado.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Adrián y Nuja finalmente revelan lo que Mario hizo fuera del reality: José Eduardo Derbez estuvo presente
2 mins

Adrián y Nuja finalmente revelan lo que Mario hizo fuera del reality: José Eduardo Derbez estuvo presente

¿Apostarías por Mí?
Nuja se enganchó con Brenda Bezares y condena que ventile cosas de afuera en el reality: "Qué bueno que me le paré"
1 mins

Nuja se enganchó con Brenda Bezares y condena que ventile cosas de afuera en el reality: "Qué bueno que me le paré"

¿Apostarías por Mí?
Brenda y Claudia ya habían hecho las paces, pero el Cara a Cara reavivó su enojo en ¿Apostarías por mí?
2 mins

Brenda y Claudia ya habían hecho las paces, pero el Cara a Cara reavivó su enojo en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Rubí toma fuerte decisión con Laysha tras el Cara a Cara: “No le pienso hablar más”
2 mins

Rubí toma fuerte decisión con Laysha tras el Cara a Cara: “No le pienso hablar más”

¿Apostarías por Mí?
Así votaron las parejas en el quinto Cara a Cara de ¿Apostarías por mí?
2 mins

Así votaron las parejas en el quinto Cara a Cara de ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Mario y Brenda son nominados en la quinta semana de ¿Apostarías por mí?
2 mins

Mario y Brenda son nominados en la quinta semana de ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
¡Se puso intenso! Así se vivió el quinto Cara a Cara de ¿Apostarías por mí?
7 mins

¡Se puso intenso! Así se vivió el quinto Cara a Cara de ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Adrián y Nuja ganan bono de 6 mil dólares en ¿Apostarías por mí?: Así va el ranking semanal
2 mins

Adrián y Nuja ganan bono de 6 mil dólares en ¿Apostarías por mí?: Así va el ranking semanal

¿Apostarías por Mí?
¿En qué consiste el desafío 'La Garra' en '¿Apostarías por mí? de hoy 17 de febrero?
1 mins

¿En qué consiste el desafío 'La Garra' en '¿Apostarías por mí? de hoy 17 de febrero?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por mí?: El Cara a Cara se adelanta y esto ocurrirá en la nominación de hoy
1 mins

¿Apostarías por mí?: El Cara a Cara se adelanta y esto ocurrirá en la nominación de hoy

¿Apostarías por Mí?

¡Vota desde hoy por tu pareja nominada favorita!

Video Team Pueblo enlista todo lo MALO que los de Rebelión se han dicho entre ellos


Mario y Brenda son nominados en la quinta semana de ¿Apostarías por mí?

Una vez que se revele a la tercera pareja nominada de la semana, las votaciones se abrirán automáticamente y así puedas apoyar a la pareja que no quieres que abandone la villa.

Hasta el momento las dos parejas nominadas pertenecen al Team Pueblo y hoy podría caer cualquiera, incluso una de Team Rebelión, porque las lealtades y estrategias son una cosa, pero las apuestas y el buen desempeño en los desafíos son otra. Así que hoy todo puede pasar, así que no dejes de apoyar con tu voto a tu pareja favorita.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?