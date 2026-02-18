¿Apostarías por mí? Desde hoy VOTA para salvar a tu pareja nominada favorita en '¿Apostarías Por Mí?' A partir de hoy podrás demostrarle todo tu apoyo a la pareja que quieras que continúe en la villa.

Luego del acalorado Cara a Cara de ayer en el Súper Martes, una pareja se sumó al cuadro de nominados, esa fue la conformada por Mario y Brenda Bezares, que fue a más votada en el proceso, por lo que se sumó a Ale y Beta, quienes fueron los primeros nominados de la semana.

Será este miércoles cuando se decida qué pareja será la última en subir al cuadro de nominados, tras los resultados del desafío de hombres de hoy 18 de febrero, pues quien quede al fondo del ranking quedará automáticamente nominado.

¡Vota desde hoy por tu pareja nominada favorita!

Una vez que se revele a la tercera pareja nominada de la semana, las votaciones se abrirán automáticamente y así puedas apoyar a la pareja que no quieres que abandone la villa.

Hasta el momento las dos parejas nominadas pertenecen al Team Pueblo y hoy podría caer cualquiera, incluso una de Team Rebelión, porque las lealtades y estrategias son una cosa, pero las apuestas y el buen desempeño en los desafíos son otra. Así que hoy todo puede pasar, así que no dejes de apoyar con tu voto a tu pareja favorita.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.