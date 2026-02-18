¿Apostarías por mí? Nuja se enganchó con Brenda Bezares y condena que ventile cosas de afuera en el reality: "Qué bueno que me le paré" Tras un intenso Cara a Cara, Nuja se desahogó con el Team Rebelión sobre por qué se enganchó con lo que Brenda le dijo.

El martes de Cara a Cara se puso fuerte entre las parejas de '¿Apostarías por mí?', pues además de dar como resultado la nominación de Mario y Brenda Bezares, los discursos que se dijeron dieron de qué hablar.

Y es que, Lupillo Rivera coincidió con René y Rubí en que se trata de un juego y no se deberían sacar cosas de afuera, pues el cantante mencionó que a nadie de La Villa les conviene que se mezclen las cosas.

Nuja reconoció que se enganchó con lo que dijo Brenda Bezares respecto a la cuenta que les habían pagado durante un viaje en el que coincidieron en Madrid.

"Yo sí les voy a decir con qué me enganché, por eso dije que me quedé atorada desde hace semanas, qué bueno que me le paré a Brenda. Cuando dijo lo de las cuentas pagadas en Madrid, dije 'ah cab*ón '", expresó visiblemente molesta.

Adrián Di Monte aseguró que no se trataba de algo trascendental, pero Nuja lo interrumpió para terminar de desahogarse.

"Por eso me paré, dijo 'hasta cuentas les pagamos en Madrid'. Perdóname, pero si tu vida se basa en lo material estás jo*ido", sentenció.

