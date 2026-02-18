TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Nuja se enganchó con Brenda Bezares y condena que ventile cosas de afuera en el reality: "Qué bueno que me le paré"

Tras un intenso Cara a Cara, Nuja se desahogó con el Team Rebelión sobre por qué se enganchó con lo que Brenda le dijo.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
add
Síguenos en Google
Video Nuja está furiosa porque Brenda reveló que le pagó sus cuentas en Madrid

El martes de Cara a Cara se puso fuerte entre las parejas de '¿Apostarías por mí?', pues además de dar como resultado la nominación de Mario y Brenda Bezares, los discursos que se dijeron dieron de qué hablar.

Y es que, Lupillo Rivera coincidió con René y Rubí en que se trata de un juego y no se deberían sacar cosas de afuera, pues el cantante mencionó que a nadie de La Villa les conviene que se mezclen las cosas.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Brenda y Claudia ya habían hecho las paces, pero el Cara a Cara reavivó su enojo en ¿Apostarías por mí?
2 mins

Brenda y Claudia ya habían hecho las paces, pero el Cara a Cara reavivó su enojo en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Rubí toma fuerte decisión con Laysha tras el Cara a Cara: “No le pienso hablar más”
2 mins

Rubí toma fuerte decisión con Laysha tras el Cara a Cara: “No le pienso hablar más”

¿Apostarías por Mí?
Así votaron las parejas en el quinto Cara a Cara de ¿Apostarías por mí?
2 mins

Así votaron las parejas en el quinto Cara a Cara de ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Mario y Brenda son nominados en la quinta semana de ¿Apostarías por mí?
2 mins

Mario y Brenda son nominados en la quinta semana de ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
¡Se puso intenso! Así se vivió el quinto Cara a Cara de ¿Apostarías por mí?
7 mins

¡Se puso intenso! Así se vivió el quinto Cara a Cara de ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Adrián y Nuja ganan bono de 6 mil dólares en ¿Apostarías por mí?: Así va el ranking semanal
2 mins

Adrián y Nuja ganan bono de 6 mil dólares en ¿Apostarías por mí?: Así va el ranking semanal

¿Apostarías por Mí?
¿En qué consiste el desafío 'La Garra' en '¿Apostarías por mí? de hoy 17 de febrero?
1 mins

¿En qué consiste el desafío 'La Garra' en '¿Apostarías por mí? de hoy 17 de febrero?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por mí?: El Cara a Cara se adelanta y esto ocurrirá en la nominación de hoy
1 mins

¿Apostarías por mí?: El Cara a Cara se adelanta y esto ocurrirá en la nominación de hoy

¿Apostarías por Mí?
Breh le dice a René y Rubí que le asusta que gente como Laysha sea la favorita: revelan nueva estrategia
2 mins

Breh le dice a René y Rubí que le asusta que gente como Laysha sea la favorita: revelan nueva estrategia

¿Apostarías por Mí?
René asegura que prefiere La Bodega a dormir con otras personas: "Hay cosas que no son tan lindas"
1 mins

René asegura que prefiere La Bodega a dormir con otras personas: "Hay cosas que no son tan lindas"

¿Apostarías por Mí?

Nuja reconoció que se enganchó con lo que dijo Brenda Bezares respecto a la cuenta que les habían pagado durante un viaje en el que coincidieron en Madrid.

"Yo sí les voy a decir con qué me enganché, por eso dije que me quedé atorada desde hace semanas, qué bueno que me le paré a Brenda. Cuando dijo lo de las cuentas pagadas en Madrid, dije 'ah cab*ón '", expresó visiblemente molesta.

Adrián Di Monte aseguró que no se trataba de algo trascendental, pero Nuja lo interrumpió para terminar de desahogarse.

"Por eso me paré, dijo 'hasta cuentas les pagamos en Madrid'. Perdóname, pero si tu vida se basa en lo material estás jo*ido", sentenció.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?