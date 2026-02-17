¿Apostarías por mí? Mario y Brenda son nominados en la quinta semana de ¿Apostarías por mí? Al concluir el Cara a Cara en la Arena de nominación, Alan Tacher anunció que Mario y Brenda son la segunda pareja nominada de ¿Apostarías por mí?, subiendo a la placa con Alejandra y Beta

Video Mayito y René rompen para siempre su amistad en explosivo enfrentamiento

¡El Súper Martes en ¿Apostarías por mí? estuvo llena de sorpresas! Tras pasar por el Cara a Cara en la Arena de Nominación, donde finalmente conocimos quiénes se sumarán a la placa con Alejandra y Beta.

Mario y Brenda Bezares son la segunda pareja nominada en ¿Apostarías por mí?

PUBLICIDAD

Tras dar a conocer los resultados del desafío 'La Garra', donde Adrián y Nuja ganaron un bono de 6 mil pesos, las parejas no se esperaban que este día fuera un Cara a Cara, donde separaron a hombres y mujeres para poder nominar.

Aunque el Team Pueblo votó por diferentes personas, todos los integrantes del Team Rebelión votaron por Mario y Brenda, quienes quedaron nominados con 2 puntos, mientras que Lorenzo, Claudia, Franco y Breh con 2 puntos cada uno; mientras que René, Rubí, Gigi y David se quedaron con un voto.

Así quedaron los votos por las parejas en el Cara a Cara de la quinta semana en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



De esta manera, Mario y Brenda suben a la placa con Ale y Beta; y mañana quien tenga el peor desempeño en la dinámica será nominado, por lo que las votaciones se abrirán desde el miércoles 18 de febrero al finalizar el show.

Video ¡Mario Bezares no permite que Lupillo lo acuse de hacerse la víctima!



No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.