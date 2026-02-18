¿Apostarías por mí? Estas son las tres parejas nominadas de la quinta semana de '¿Apostarías Por Mí?' Hoy quedó completado el cuadro de nominados en la villa y se abrieron las votaciones. Aquí todos los detalles.

El cuadro de nominados ha quedado completado. Los primeros en subirse fueron Ale y Beta tras perder su apuesta y ser los peores en el desafío del pasado lunes. Logrando estar nominados por segunda vez consecutiva, lo que puso en jaque a la querida pareja en la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’.

La siguiente pareja en subir al cuadro de nominados salió tras el extraordinario Cara a Cara que se realizó el martes, y fue Mario y Brenda Bezares, luego de ser la pareja más votada, repitiendo así su estrategia el Team Rebelión. De esta forma esta es la segunda vez que los Bezares quedan nominados.

Claudia y Lorenzo completan el cuadro de nominados en ‘¿Apostarías por Mí?’

Los últimos en subirse al cuadro de nominados fueron Claudia y Lorenzo, quienes fueron los que quedaron en el fondo del ranking de parejas, tras perder el desafío de ‘Excavadora del amor’.

De esta forma las tres parejas nominadas de la quinta semana en ‘¿Apostarías por Mí?’ son: Ale y Beta, Mario y Brenda Bezares, y Claudia y Rubí. Así dos parejas de Team Pueblo volvieron a quedar nominados y una de Team Rebelión.

Recordemos que aún falta ver a qué parejas se van al duelo por la salvación y de eso nos enteraremos el próximo viernes 20 de febrero.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.