TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Lorenzo y Claudia son la tercera pareja nominada de la semana cinco en '¿Apostarías Por Mí?'

La pareja fue la que quedó en el fondo del ranking, convirtiéndose automáticamente en la tercera y última pareja nominada de la semana.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video Taina se va contra Team Rebelión por sus insostenibles CARA A CARA

Tras las apuestas realizadas este miércoles 18 de febrero, en el desafío ‘Excavadora del amor’, todo se movió en el ranking de las parejas, unas llegando a la cima y otras cayendo en lo más profundo. Y la que perdió y quedó en el fondo del ranking fueron Claudia y Lorenzo.

Aunque Mario y Brenda Bezares y Adrián y Nuja perdieron también el desafío, los que menos dinero tenían en su bolsa semanal eran Claudia y Lorenzo, convirtiéndolos en la tercera pareja nominada.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

¡La pareja infiltrada Lupillo y Taina es la ganadora del bono por 6 mil dólares!, y estas son las parejas que quedan en riesgo
2 mins

¡La pareja infiltrada Lupillo y Taina es la ganadora del bono por 6 mil dólares!, y estas son las parejas que quedan en riesgo

¿Apostarías por Mí?
¿De qué trata el desafío de hoy 18 de febrero 'Excavadora del Amor' en '¿Apostarías Por Mí?'
1 mins

¿De qué trata el desafío de hoy 18 de febrero 'Excavadora del Amor' en '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Desde hoy VOTA para salvar a tu pareja nominada favorita en '¿Apostarías Por Mí?'
1 mins

Desde hoy VOTA para salvar a tu pareja nominada favorita en '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Adrián y Nuja finalmente revelan lo que Mario hizo fuera del reality: José Eduardo Derbez estuvo presente
2 mins

Adrián y Nuja finalmente revelan lo que Mario hizo fuera del reality: José Eduardo Derbez estuvo presente

¿Apostarías por Mí?
Nuja se enganchó con Brenda Bezares y condena que ventile cosas de afuera en el reality: "Qué bueno que me le paré"
1 mins

Nuja se enganchó con Brenda Bezares y condena que ventile cosas de afuera en el reality: "Qué bueno que me le paré"

¿Apostarías por Mí?
Brenda y Claudia ya habían hecho las paces, pero el Cara a Cara reavivó su enojo en ¿Apostarías por mí?
2 mins

Brenda y Claudia ya habían hecho las paces, pero el Cara a Cara reavivó su enojo en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Rubí toma fuerte decisión con Laysha tras el Cara a Cara: “No le pienso hablar más”
2 mins

Rubí toma fuerte decisión con Laysha tras el Cara a Cara: “No le pienso hablar más”

¿Apostarías por Mí?
Así votaron las parejas en el quinto Cara a Cara de ¿Apostarías por mí?
2 mins

Así votaron las parejas en el quinto Cara a Cara de ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Mario y Brenda son nominados en la quinta semana de ¿Apostarías por mí?
2 mins

Mario y Brenda son nominados en la quinta semana de ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
¡Se puso intenso! Así se vivió el quinto Cara a Cara de ¿Apostarías por mí?
7 mins

¡Se puso intenso! Así se vivió el quinto Cara a Cara de ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?

Lorenzo y Claudia se suman al cuadro de nominados

¿Apostarías Por Mí?
¿Apostarías Por Mí?


Desde hoy VOTA para salvar a tu pareja nominada favorita en '¿Apostarías Por Mí?'.

Estamos nominados con dos grandes... sabemos que tenemos mucho apoyo. Esta semana tuvimos problemas con los retos, entré en un estado de shock, no me gustó escucharlo gritar... mi incapacidad de no poder manejar esa máquina...
Claudia y Lorenzo


De esta forma, dos parejas del Team Pueblo: Ale y Beta y Mario y Brenda Bezares, están nominadas, junto con una pareja de Team Rebelión, Claudia y Lorenzo. Aunque aún falta saber quiénes se van al duelo de salvación.

Recuerda que las votaciones han quedado abiertas, ¡vota por tu parejas nominada favorita.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Premio lo Nuestro 2026
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX