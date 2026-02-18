¿Apostarías por mí? Lorenzo y Claudia son la tercera pareja nominada de la semana cinco en '¿Apostarías Por Mí?' La pareja fue la que quedó en el fondo del ranking, convirtiéndose automáticamente en la tercera y última pareja nominada de la semana.

Video Taina se va contra Team Rebelión por sus insostenibles CARA A CARA

Tras las apuestas realizadas este miércoles 18 de febrero, en el desafío ‘Excavadora del amor’, todo se movió en el ranking de las parejas, unas llegando a la cima y otras cayendo en lo más profundo. Y la que perdió y quedó en el fondo del ranking fueron Claudia y Lorenzo.

Aunque Mario y Brenda Bezares y Adrián y Nuja perdieron también el desafío, los que menos dinero tenían en su bolsa semanal eran Claudia y Lorenzo, convirtiéndolos en la tercera pareja nominada.

PUBLICIDAD

Lorenzo y Claudia se suman al cuadro de nominados

¿Apostarías Por Mí?

Estamos nominados con dos grandes... sabemos que tenemos mucho apoyo. Esta semana tuvimos problemas con los retos, entré en un estado de shock, no me gustó escucharlo gritar... mi incapacidad de no poder manejar esa máquina... Claudia y Lorenzo



De esta forma, dos parejas del Team Pueblo: Ale y Beta y Mario y Brenda Bezares, están nominadas, junto con una pareja de Team Rebelión, Claudia y Lorenzo. Aunque aún falta saber quiénes se van al duelo de salvación.

Recuerda que las votaciones han quedado abiertas, ¡vota por tu parejas nominada favorita.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.