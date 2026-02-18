¿Apostarías por mí? Los hombres de Team Pueblo hacen atrevida promesa si votan por ellos en '¿Apostarías Por Mí?' Beta, Mario y El Malito hacen fuerte promesa para que el público vote por el Team Pueblo y evite que una de las parejas nominadas salgan de la villa.

El cuadro de nominados quedó completado con Claudia y Lorenzo, quienes se convirtieron en la tercera pareja nominada. De esta forma Team Pueblo ve una luz al final del túnel y han comenzado a pedir votos a todos sus fandoms. Pero con un toque muy atrevido, ya que los hombres del equipo han hecho una fuerte promesa a sus fans, si votan por ellos y los salvan.

Aunque dos parejas del Team Pueblo son las que están nominadas, Beta y Ale, Mario y Brenda, Laysha y Malito, se sumaron a esta divertida promesa, con el fin de activar a todos sus grupos de fans y salven a las parejas de su equipo.

Beta, Mario y El Malito prometen quitarse la ropa si Team Pueblo se salva de la eliminación

La idea surgió en la noche del martes, que fue el Cara a Cara, cuando Mario y Brenda Bezares, quedaron nominados, por lo que Team Pueblo comenzó a activarse pidiendo votos a su fandom.

Estamos nominados señores y vamos a comenzar a votar a votar. Porque esto no se acaba hasta que se acaba, es más si nos salvamos, voy a poner a este señor (Beta), y yo, a bailar ‘El Gallinazo’ en tanga Mario Bezares



Aunque Beta no confirmó en ese momento lo que dijo Mario, Laysha los interrumpió para elevar la promesa.

Si salvan a Beta, el lunes se va a aventar encuerado, con una toallita, a la alberca con El Malito, yo lo agregué, ‘¿te quieres unir si te salva? Laysha

A la pregunta de Laysha, Mario Bezares aceptó el reto. Además, este miércoles, Team Pueblo confirmó la promesa a su fandom, pidiendo votos para Mario y Brenda y Ale y Beta.

#TeamPuebloenPelotas Van a verles las nal… al Malito, a Mayito y al Bebito Ale



