Los hombres de Team Pueblo hacen atrevida promesa si votan por ellos en '¿Apostarías Por Mí?'
Beta, Mario y El Malito hacen fuerte promesa para que el público vote por el Team Pueblo y evite que una de las parejas nominadas salgan de la villa.
El cuadro de nominados quedó completado con Claudia y Lorenzo, quienes se convirtieron en la tercera pareja nominada. De esta forma Team Pueblo ve una luz al final del túnel y han comenzado a pedir votos a todos sus fandoms. Pero con un toque muy atrevido, ya que los hombres del equipo han hecho una fuerte promesa a sus fans, si votan por ellos y los salvan.
Aunque dos parejas del Team Pueblo son las que están nominadas, Beta y Ale, Mario y Brenda, Laysha y Malito, se sumaron a esta divertida promesa, con el fin de activar a todos sus grupos de fans y salven a las parejas de su equipo.
Beta, Mario y El Malito prometen quitarse la ropa si Team Pueblo se salva de la eliminación
La idea surgió en la noche del martes, que fue el Cara a Cara, cuando Mario y Brenda Bezares, quedaron nominados, por lo que Team Pueblo comenzó a activarse pidiendo votos a su fandom.
Estamos nominados señores y vamos a comenzar a votar a votar. Porque esto no se acaba hasta que se acaba, es más si nos salvamos, voy a poner a este señor (Beta), y yo, a bailar ‘El Gallinazo’ en tangaMario Bezares
Aunque Beta no confirmó en ese momento lo que dijo Mario, Laysha los interrumpió para elevar la promesa.
Si salvan a Beta, el lunes se va a aventar encuerado, con una toallita, a la alberca con El Malito, yo lo agregué, ‘¿te quieres unir si te salva?Laysha
A la pregunta de Laysha, Mario Bezares aceptó el reto. Además, este miércoles, Team Pueblo confirmó la promesa a su fandom, pidiendo votos para Mario y Brenda y Ale y Beta.
#TeamPuebloenPelotas Van a verles las nal… al Malito, a Mayito y al BebitoAle
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.
Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.