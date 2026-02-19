¿Apostarías por mí? Tras acusaciones de Claudia, Laysha niega haberle ‘tirado el calzón’ a Lorenzo Durante la fiesta de San Valentín, Claudia no solo lanzó insultos a Tiby, también aseguró que Laysha le ‘tiraba el calzón’ a Lorenzo, situación que aclaró la influencer con ‘El Malito’

Video Laysha niega rotundamente haberle 'tirado el calzón' a Lorenzo

Después de la polémica que armaron Lorenzo y Claudia durante la fiesta de San Valentín en ¿Apostarías por mí?, donde reaccionaron molestos después de que Tiby y Medina aceptaron la tentación y los mandaron a la Bodega, Laysha tuvo la oportunidad de aclarar un comentario que se hizo sobre ella con ‘El Malito’.

Laysha aclara con ‘El Malito’ el comentario que hizo Claudia en ¿Apostarías por mí?

PUBLICIDAD

En medio de la pelea, Claudia gritó que Laysha le había ‘tirado el calzón’ a Lorenzo, un término que se suele utilizar para referirse a aquella persona que está tratando de conquistar a otra.

Al ser un reality show de parejas, este comentario llamó la atención no solo de los Analistas, también de las mismas parejas, por lo que Laysha se tomó el tiempo para hablar sobre ello con ‘El Malito’.

En la plática, Laysha le pidió a su pareja que no hablara sobre los hijos y las familias de otros participantes, ya que todo está siendo grabado y podría salir en uno de los momentos del Cara a Cara, como ocurrió el pasado 17 de febrero.

Video ¡FUERTE PELEA ESTALLA entre Claudia, Laysha y Tiby en la fiesta de La Villa!



“Retomando a Claudia y Lorenzo, Claudia me pidió perdón hoy, Lorenzo también, lo abracé y veo un clip de Claudia, tomada, en la Bodega, ya al final de la fiesta, cuando dijo ‘¿a qué viene Laysha a chingar con ‘El Malito’? Llevo aguantando un mes que lleva ‘tirándole el calzón’ a Lorenzo”, explicó la influencer.

Laysha y 'El Malito' hablan sobre los comentarios que hizo Claudia en la fiesta de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Dicho comentario no fue del agrado de Laysha, mientras que ‘El Malito’ opinó lo mismo, destacando que el alcohol pudo haber influido en todo lo que dijeron esa noche.

“Ella estaba buscando cualquier cosa porque se sintió atacada, porque fuiste y le preguntaste a quién estaba señalando”, dijo ‘El Malito’, a lo que Laysha compartió que escuchó que Claudia llamó a Brenda ‘p#ta’, lo cual negó en el Cara a Cara.

De inmediato, Laysha se sinceró sobre el comentario de Claudia, el cual tomó “muy personal” porque “a mí nadie me había hecho ver así y ahora entiendo por qué nos dijo (Claudia) que éramos unas p#tas”, mientras que ‘El Malito’ le dio calma al asegurarle que no hay ningún clip donde se pueda ‘malinterpretar’ algo con Lorenzo.

PUBLICIDAD

“Hasta podrían decirlo de Beta y Medina, con quienes me llevo más con ellos. También pensé que ellos han dicho que han pasado por muchos traumas; creo que Lorenzo sí ha ido a terapia pero ella no porque ella es mamá y no tiene tiempo para eso, pero creo que esos son traumas que ella tiene con Lorenzo”, precisó.

Video Laysha niega rotundamente haberle 'tirado el calzón' a Lorenzo



No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.