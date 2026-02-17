Así votaron las parejas en el quinto Cara a Cara de ¿Apostarías por mí?
En el quinto Cara a Cara de ¿Apostarías por mí?, las cosas se pusieron intensas en las nominaciones, donde Mario y Brenda Bezares fueron la segunda pareja nominada esta semana
La noche de este 17 de febrero, en este Súper Martes, se realizó el quinto Cara a Cara de ¿Apostarías por mí?, donde la Arena de Nominación se puso intensa con los comentarios hacia las alianzas y las estrategias por parte de los participantes.
Así nominaron las parejas en el quinto Cara a Cara de ¿Apostarías por mí?
Debido a que Tiby y Medina abandonaron la competencia, no hubo revancha esta semana, además de que las parejas tuvieron un Cara a Cara fuera de serie, ya que los hombres y mujeres fueron separados y otorgaron su voto por separado.
A continuación te compartimos cómo votaron cada uno de los participantes en ‘¿Apostarías por mí?’.
Nuja votó por Brenda
Alejandra votó por Claudia
Rubí votó por Brenda
Taína votó por Gigi
Claudia votó por Brenda
Brenda votó por Claudia
Gigi votó por Brenda
Laysha votó por Rubí
Breh votó por Brenda
René votó por Mario
Lorenzo votó por Mario
Mario votó por Franco
Lupillo votó por Mario
Beta votó por David
David votó por Mario
‘El Malito’ votó por Franco
Franco votó por Marco
Adrián votó por Mario
Al final de la noche, Mario y Brenda tuvieron 10 votos, convirtiéndose en la segunda pareja nominada de la semana; mientras que Claudia, Lorenzo, Franco y Breh terminaron con 1 voto.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.