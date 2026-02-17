¿Apostarías por mí? Así votaron las parejas en el quinto Cara a Cara de ¿Apostarías por mí? En el quinto Cara a Cara de ¿Apostarías por mí?, las cosas se pusieron intensas en las nominaciones, donde Mario y Brenda Bezares fueron la segunda pareja nominada esta semana



Video Franco prometió enfrentarse a Mario, pero David le robó su momento

La noche de este 17 de febrero, en este Súper Martes, se realizó el quinto Cara a Cara de ¿Apostarías por mí?, donde la Arena de Nominación se puso intensa con los comentarios hacia las alianzas y las estrategias por parte de los participantes.

Así nominaron las parejas en el quinto Cara a Cara de ¿Apostarías por mí?

Debido a que Tiby y Medina abandonaron la competencia, no hubo revancha esta semana, además de que las parejas tuvieron un Cara a Cara fuera de serie, ya que los hombres y mujeres fueron separados y otorgaron su voto por separado.

A continuación te compartimos cómo votaron cada uno de los participantes en ‘¿Apostarías por mí?’.

Nuja votó por Brenda

Alejandra votó por Claudia

Rubí votó por Brenda

Taína votó por Gigi

Claudia votó por Brenda

Brenda votó por Claudia

Gigi votó por Brenda

Laysha votó por Rubí

Breh votó por Brenda

René votó por Mario

Lorenzo votó por Mario

Mario votó por Franco

Lupillo votó por Mario

Beta votó por David

David votó por Mario

‘El Malito’ votó por Franco

Franco votó por Marco

Adrián votó por Mario

Así quedaron los votos por las parejas en el Cara a Cara de la quinta semana en ¿Apostarías por mí?



Al final de la noche, Mario y Brenda tuvieron 10 votos, convirtiéndose en la segunda pareja nominada de la semana; mientras que Claudia, Lorenzo, Franco y Breh terminaron con 1 voto.

