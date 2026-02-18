¿Apostarías por mí? Brenda y Claudia ya habían hecho las paces, pero el Cara a Cara reavivó su enojo en ¿Apostarías por mí? En este Súper Martes de ¿Apostarías por mí?; las parejas no solo conocieron el resultado de la primera apuesta de la quinta semana, también tuvieron que enfrentar a un Cara a Cara muy particular



Video Entre LÁGRIMAS, Brenda quiere REGRESAR a su casa

Este 17 de febrero, se realizó un Súper Martes en ¿Apostarías por mí?, donde las parejas no solo conocieron el resultado de su primera apuesta de la semana, también se enfrentaron a un peculiar Cara a Cara.

Las mujeres se enfrentan al quinto Cara a Cara en ¿Apostarías por mí?

Para esta edición del Cara a Cara, las mujeres pasaron primero a la Arena de Nominación, donde les explicaron que, por esta ocasión, los votos serían individuales. Pero eso no fue todo, ya que les pasaron un video donde recopilaron varios de los comentarios que se han hecho sobre ellas, lo cual molestó a varias de las participantes.

Alejandra le dio su voto a Claudia recordando lo del altercado de la fiesta del día de San Valentín, donde la novia de Lorenzo le gritó a Tiby y Medina, quienes abandonaron el reality show tras revelar que serán padres.

“Pudiste haberlo hecho mejor”, dijo Alejandra, a lo que Claudia reafirmó que ya se disculpó con las personas involucradas, “pero acepto tu voto”.

Claudia y Brenda votaron entre ellas en el quinto Cara a Cara de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



En el turno de Claudia, a pesar de las conversaciones que había tenido con ‘Los Polémicos’, y expresar que no estaba de acuerdo con muchas de las estrategias del Team Rebelión, decidió darle su voto a Brenda, recordándole que ya habían limado asperezas, pero no le gustó escuchar un comentario que hizo sobre su suegra.

En ese momento, Brenda compartió que ella lo mencionó porque Claudia le reveló a toda la casa que no tiene una buena relación con su suegra, que no era un secreto. “No tengo nada en contra tuya, pero también tengo derecho a enojarme”, dijo Brenda.

Posteriormente, Brenda le dio su voto a Claudia, donde le compartió que le preocupaba la manera en la que explotó en la fiesta de San Valentín, además de que no estuvo de acuerdo con las faltas de respeto que tuvo Claudia a varias personas de la Villa.

Video Brenda y Claudia hacen las paces, pero el Cara a Cara reaviva su enojo



