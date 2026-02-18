¿Apostarías por mí? Adrián y Nuja finalmente revelan lo que Mario hizo fuera del reality: José Eduardo Derbez estuvo presente Luego de que Nuja confesó su molestia tras el comentario de Brenda, Adrián Di Monte explicó a qué se refería con que les pagaron la cuenta en Madrid.

Video Adrián REVELA la historia de la supuesta cuenta que Mayito le PAGÓ a él y a Nuja

Tras un duro Cara a Cara entre las parejas de '¿Apostarías por mí?', Adrián Di Monte y Nuja contaron a sus compañeros a qué se refería Brenda con el comentario de que les habían pagado una cuenta en Madrid.

El actor recordó que por pura casualidad coincidieron con Brenda y Mario en un restaurante en Madrid, donde pudieron conversar sobre el ingreso de ambas parejas a '¿Apostarías por mí ?'.

"Estábamos en un restaurante, Nuja y yo, y ellos llegan, fue casualidad, fue como 'oye, qué chi*gón ... hacemos alianzas, los dos estuvimos en la casa'", recordó.

Relató que Nuja es amiga cercana de Sofía Castro, quien también estaba en Madrid grabando una serie junto a famosos como José Eduardo Derbez, con quienes después salieron a pasar el rato.

"La pasamos bien, después ellas fueron a fumar qué sé yo, salimos del antro; cuando regresamos, Mario ya había pagado la cuenta de todo el mundo, de las dos botellas, no me acuerdo, yo no tomo...", comentó.

Adrián dijo que en aquel momento, tanto él como José Eduardo propusieron que la cuenta se pagara entre los hombres, pero ya Mario lo había hecho, por lo que tanto Adrián como Nuja le dijeron a Mario que la próxima vez ellos lo invitarían.

"Eso es todo... le dije, 'cuando esté en México nosotros te invitamos'", contaron.

Nuja destacó que eso era cierto y que la cuenta no se la habían pagado a ellos dos específicamente, pues eran más personas las que convivieron ese día.

"¿Cómo sacas en un reality algo de afuera?", lamentó.

El resto de las parejas coincidieron en que ese tipo de cosas no se comentan en un reality, pues no tenía sentido.

