¿Apostarías por mí? Rubí toma fuerte decisión con Laysha tras el Cara a Cara: “No le pienso hablar más” El intenso Cara a Cara de este martes dejó fracturas difíciles de reparar entre las parejas, y Rubí fue una de las más afectadas.

Video Adrián quiere EVITAR que su Team Rebelión se DESINTEGRE

La noche del Súper Martes en ‘¿Apostarías Por Mí?’ encendió los ánimos y dejó la casa “ardiendo”. Rubí no ocultó su molestia luego de tener que enfrentar directamente a Laysha, quien le otorgó su voto de nominación. El momento fue tenso, cargado de reproches y emociones a flor de piel, y terminó con una postura clara por parte de Rubí: cortar cualquier tipo de comunicación con ella.

Aunque en esta ocasión el Cara a Cara se dividió entre mujeres y hombres, y especialmente ellas se dijeron de todo al nominar, al parecer Rubí no dijo todo lo que pensaba y al terminar las nominaciones de hoy, le confesó a tu team que no desea volver a hablar con Laysha.

Rubí toma tajante decisión y decide no volver a hablar con Laysha

¿Apostarías Por Mí?



Tras el intenso Cara a Cara que vivió Rubí con Laysha, e lla tomó una fuerte decisión que compartió con su esposo René y Lupillo Rivera.

No pienso darle contenido a alguien que no me interesa, entonces yo a ella no le pienso hablar más porque no tengo nada qué decir y menos para que lo use así Rubí



Además, Rubí aseguró que pese a lo que Laysha dijo, sí ha intentado acercarse a ella y platicar los problemas, pero la joven creadora de contenido no se ha prestado para hablar en serio.

Porque en las oportunidades que me he tratado de acercar genuinamente para decirle, vamos a hablar de esto o aquello, me sale con tonterías que te das cuenta que no está hablando de verdad y que está en personaje, y yo ahí corté toda relación Rubí

También contó lo que le dijo Laysha sobre que parece que es una princesa, pero su verdadera cara es como la de una madrastra malvada.

Entonces pasaron el video donde yo me molesto en la habitación y me dice ‘además ya vi tu verdadera cara, la hipócrita aquí eres tú, tú te molestaste conmigo, y luego sales con tu comidita, como toda una princesa, pero eres una bruja, y yo nada más me reí Rubí



'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.