apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¡La pareja infiltrada Lupillo y Taina es la ganadora del bono por 6 mil dólares!, y estas son las parejas que quedan en riesgo

La querida pareja fue la ganadora del bono subiendo en el ranking. También conoce quiénes ganaron y quiénes perdieron en las apuestas de hoy.

Por:Ana Belén Ortiz
Video Adrián quiere EVITAR que su Team Rebelión se DESINTEGRE

Las nueve parejas en la villa se midieron en el desafío de este miércoles 18 de febrero, ‘Excavadora del amor’, la cual puso a prueba la rapidez, precisión y paciencia de las parejas. Pero antes de eso, los hombres entraron a la sala de apuestas, para darlo todo por sus mujeres.

Lupillo y Taina ganan el desafío y el bono por 6 mil dólares

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


Los primeros en entrar a apostar fueron:

Franco apostó 7449 dólares por Breh
David 5333 dólares por Gigi
René apusta por Rubí 5018 dólares.

De este grupo Franco y Breh, y René y Rubí terminaron a tiempo el desafío, sin embargo, René sufrió los embates de los toques eléctricos. David y Gigi terminaron después del tiempo el desafío.

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?


El siguiente grupo en pasar a apostar fue:

Mario apuesta 8 mil dólares por Brenda
Lupillo apostó 14 mil dólares por Taina
El Malito apostó 5 mil dólares por Laysha

En este grupo los que más padecidieron fueron Mario y Brenda, pues ella no pudo derribar a tiempo las cajas y Mario sufrió los toques eléctricos. Lupillo y Taina, y Lauysha y Malito, lo hicieron justo a tiempo y pasaron el desafío.

Así votaron las parejas en el quinto Cara a Cara de ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


El tecer grupo en apostar estuvo conformado por:

Lorenzo apostó 10 mil dólares por Claudia.
Adrián apostó 6 mil dólares por Nuja.
Beta apostó 5003 dólares por Ale.

De este grupo todos sufrieron, incluso Adrián paró la prueba al no soportar los toques eléctricos. Ninguna de las tres parejas superó el desafío.

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


Alan y Alejandra dieron a conocer los restultados y las tres parejas que tuvieron los mejores tiempos fueron:

René y Rubí, Laysha y El Malito, y Lupillo y Taina, esta última pareja fue la gran ganadora del bono por 6 mil dólares.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

