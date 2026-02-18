¿Apostarías por mí? ¿De qué trata el desafío de hoy 18 de febrero 'Excavadora del Amor' en '¿Apostarías Por Mí?'

Te contamos todos los detalles sobre el desafío al que se enfrentan hoy las parejas en el exitoso reality show.



Video Alejandra se atora con la excavadora y no logra ganar el desafío de nominación

Un nuevo desafío será el que tengan que superar las nueve parejas que continúan en la villa de '¿Apostarías Por Mí?'. En esta ocasión será la ‘Excavadora del Amor’ que los pondrá a prueba, sobre todo en su paciencia y consistencia.

En esta ocasión serán los hombres quienes apuesten por el buen desempeño de sus parejas y las mujeres serán quienes lo den todo en el desafío.

En esto consiste la ‘Excavadora del amor’ el desafío de hoy 18 de febrero en ‘¿Apostarías Por Mí?’

Video ¡PERDÓN! Rubí llega a las lágrimas al saber que René sufría en el desafío



El desafío consiste en que las mujeres tendrán que manipular una excavadora que tiene colgando en la punta una bola, con la cual tendrá que derribar una serie de cajas que tiene a su alrededor. Ellas lo tendrán que hacer en el menor tiempo posible, teniendo como límite 5 minutos, de lo contrario, el hombre, quien estará en una jaula conectado a unos cables, recibirá descargas eléctricas.

Gana quien derribe lo más pronto posible las cajas y corra a tocar el botón que detendrá el cronómetro. ¿Qué pareja crees que sea la mejor y cuál la peor?