¿De qué trata el desafío de hoy 18 de febrero 'Excavadora del Amor' en '¿Apostarías Por Mí?'
Te contamos todos los detalles sobre el desafío al que se enfrentan hoy las parejas en el exitoso reality show.
Un nuevo desafío será el que tengan que superar las nueve parejas que continúan en la villa de '¿Apostarías Por Mí?'. En esta ocasión será la ‘Excavadora del Amor’ que los pondrá a prueba, sobre todo en su paciencia y consistencia.
En esta ocasión serán los hombres quienes apuesten por el buen desempeño de sus parejas y las mujeres serán quienes lo den todo en el desafío.
En esto consiste la ‘Excavadora del amor’ el desafío de hoy 18 de febrero en ‘¿Apostarías Por Mí?’
El desafío consiste en que las mujeres tendrán que manipular una excavadora que tiene colgando en la punta una bola, con la cual tendrá que derribar una serie de cajas que tiene a su alrededor. Ellas lo tendrán que hacer en el menor tiempo posible, teniendo como límite 5 minutos, de lo contrario, el hombre, quien estará en una jaula conectado a unos cables, recibirá descargas eléctricas.
Gana quien derribe lo más pronto posible las cajas y corra a tocar el botón que detendrá el cronómetro. ¿Qué pareja crees que sea la mejor y cuál la peor?
Descúbrelo hoy en el show en vivo de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.