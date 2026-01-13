¿Apostarías por mí? ¿Cuántas veces podrás votar por tu pareja favorita en '¿Apostarías por Mí?'? Disfruta este 18 de enero a las 7:00 p.m. el gran estreno de ¿Apostarías por Mí?, solo por ViX

Video ¿Apostarías por Mí?: ¡Imagina vivir con 12 parejas!

'¿Apostarías por Mí?' es el nuevo reality show de TelevisaUnivision en el que 12 parejas de famosos entrarán a una villa a convivir las 24 horas del día, los siete días de la semana para enfrentar desafíos y muchas emociones que harán fortalecer el amor que se tienen.

Como en todo reality show, es el público el que podrá votar por su pareja favorita para que continúe en la contienda y llegue a la gran final.

PUBLICIDAD

Es importante que entres aquí para poder votar y así descargues la app de ViX que te llevará directamente al voto decisivo para salvar a tu pareja favorita. Recuerda que la votación siempre es para elegir a la pareja que quieres que siga en el reality show.

Una vez descargando la app de ViX podrás emitir hasta 10 votos posibles. Esto lo podrás hacer a nivel mundial y aquí te decimos desde qué país lo podras hacer.

Este 18 de enero de 2026 arranca el esperado reality show, en el que las 12 parejas entrarán a la villa e iniciará la competencia. Entra al sitio oficial de '¿Apostarías por Mí?' para enterarte de las dinámicas, lo que ocurrirá cada día y todo sobre los famosos que darán mucho de qué hablar.