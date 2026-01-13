TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Cuántas veces podrás votar por tu pareja favorita en '¿Apostarías por Mí?'?

Disfruta este 18 de enero a las 7:00 p.m. el gran estreno de ¿Apostarías por Mí?, solo por ViX

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Apostarías por Mí?: ¡Imagina vivir con 12 parejas!

'¿Apostarías por Mí?' es el nuevo reality show de TelevisaUnivision en el que 12 parejas de famosos entrarán a una villa a convivir las 24 horas del día, los siete días de la semana para enfrentar desafíos y muchas emociones que harán fortalecer el amor que se tienen.

Como en todo reality show, es el público el que podrá votar por su pareja favorita para que continúe en la contienda y llegue a la gran final.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?: Entérate de lo que pasará los lunes en el reality
1 mins

¿Apostarías por Mí?: Entérate de lo que pasará los lunes en el reality

¿Apostarías por Mí?
¿Quienes conducirán los shows diarios de '¿Apostarías por Mí?' por UNIMÁS y ViX?
1 mins

¿Quienes conducirán los shows diarios de '¿Apostarías por Mí?' por UNIMÁS y ViX?

¿Apostarías por Mí?
¿En qué países puedes votar por tu pareja favorita de ‘¿Apostarías por Mí?’?
1 mins

¿En qué países puedes votar por tu pareja favorita de ‘¿Apostarías por Mí?’?

¿Apostarías por Mí?
‘¿Apostarías por Mí?’: Esta es la lujosa villa donde las parejas pondrán a prueba su amor
2 mins

‘¿Apostarías por Mí?’: Esta es la lujosa villa donde las parejas pondrán a prueba su amor

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Conoce las funciones de los analistas del reality
2 mins

¿Apostarías por Mí?: Conoce las funciones de los analistas del reality

¿Apostarías por Mí?
¿A qué hora se transmitirá ¿Apostarías por Mí? en Estados Unidos?
2 mins

¿A qué hora se transmitirá ¿Apostarías por Mí? en Estados Unidos?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Conoce a lo que deberán enfrentar las parejas para ganar el reality
2 mins

¿Apostarías por Mí?: Conoce a lo que deberán enfrentar las parejas para ganar el reality

¿Apostarías por Mí?
¿Cómo votar por tu pareja favorita de ¿Apostarías por Mí?? Aquí te lo contamos
2 mins

¿Cómo votar por tu pareja favorita de ¿Apostarías por Mí?? Aquí te lo contamos

¿Apostarías por Mí?
‘¿Apostarías por Mí?’: Este será el impactante trío de analistas del reality show
2 mins

‘¿Apostarías por Mí?’: Este será el impactante trío de analistas del reality show

¿Apostarías por Mí?
‘¿Apostarías por Mí?’: Conoce a los presentadores digitales y de los shows de ViX
1 mins

‘¿Apostarías por Mí?’: Conoce a los presentadores digitales y de los shows de ViX

¿Apostarías por Mí?

AQUÍ TE CONTAMOS CÓMO VOTAR POR TU PAREJA FAVORITA EN '¿APOSTARÍAS POR MÍ?'

Es importante que entres aquí para poder votar y así descargues la app de ViX que te llevará directamente al voto decisivo para salvar a tu pareja favorita. Recuerda que la votación siempre es para elegir a la pareja que quieres que siga en el reality show.

Una vez descargando la app de ViX podrás emitir hasta 10 votos posibles. Esto lo podrás hacer a nivel mundial y aquí te decimos desde qué país lo podras hacer.

Este 18 de enero de 2026 arranca el esperado reality show, en el que las 12 parejas entrarán a la villa e iniciará la competencia. Entra al sitio oficial de '¿Apostarías por Mí?' para enterarte de las dinámicas, lo que ocurrirá cada día y todo sobre los famosos que darán mucho de qué hablar.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX