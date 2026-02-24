TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Nuja no se calla más y revela la verdad sobre Adrián Di Monte: “Aquí se ha contenido”

Nuja habló la verdad sobre Adrián Di Monte en ¿Apostarías por mí?, donde detalló cómo la trata el actor fuera de cámaras.

Por:Valeria Contreras N.
Video ¡Aquí se ha contenido! Nuja revela que Adrián en realidad es mucho más cariñoso

Nuja Amar decidió acabar con las especulaciones y durante una plática en ¿Apostarías por mí?, reveló a Brenda Bezares, Rubí Cardozo, Laysha y Taina la verdad sobre Adrián Di Monte.

La esposa del actor detalló que desde que se hizo público que estarían en el reality show, recibió toda clase de comentarios en redes sociales.

“Una de las cosas, eso que decía Brenda, yo lo veía en las redes sociales, los comentarios ‘le va a decir, que se aprenda tales cosas, él no la trata así’, sacaban muchas cosas”, detalló.

Sin embargo, Nuja Amar indicó que pese a esa clase de comentarios y críticas, nadie sabe cómo es realmente Adrián Di Monte con ella, ni cómo la trata en la intimidad.

Nuja destapa en vivo la verdad sobre Adrián Di Monte: ¿Qué dijo?

La esposa de Adrián Di Monte se sinceró y destacó que pocos saben lo atento que es el actor con ella.

Yo dije si vieran de verdad lo que es Adrián conmigo, el café que me hace aquí, es lo que hace todas las mañanas en la casa, desayuno yo se lo hago, pero ahí nos turnamos los dos”, indicó.

Destacó que el actor de telenovelas es muy cariñoso con ella y que dentro de ¿Apostarías por mí? se ha limitado.

“Eso que ves que está encima de mí, aquí se ha contenido, él lo ha dicho ante la cámara… Él se ha aguantado porque en la casa es (mucho más)”, sentenció Nuja Amar.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

