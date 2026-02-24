Breh pone un alto a Team Rebelión y toma una decisión radical tras la nominación de Gigi y David: "No nos están dando el crédito"
Breh y Franco hicieron una propuesta a su team, pero ellos se negaron. Adrián aseguró que no era una buena idea.
Team Rebelión se reunió para intentar acomodar sus fichas en sus nuevas estrategias ya en la recta final de '¿Apostarías por mí?'.
Después de que Gigi y David se convirtieron en la primera pareja nominada de la semana, por decisión del público, Franco y Breh compartieron con Team Rebelión su intención de subirse a la placa.
Tanto Gigi como David, Adrián y Nuja coincidieron en que no era una buena idea, por lo que echaron abajo su plan.
Cuando David comenzó a sugerir una estrategia para las apuestas, Breh les puso un alto y les hizo una tajante petición.
"A ver, igual no nos están dando crédito en eso, sabemos cómo apostar y sabemos lo que tenemos, ¡mínimo dennos crédito en eso y déjennos jugar como nosotros queremos jugar, mínimo dennos eso! Si nos vamos con todo, nos vamos con todo", expresó.
Adrián de inmediato intervino y le pidió a Breh que no se sintiera mal por sus comentarios.
"Pero no te sientas de que no te estamos dando, porque no te estamos quitando nada, solo te estamos diciendo que lo que se les ocurrió, que lo que quieren hacer, no es una buena idea", aclaró.
Breh destacó que ella siente que no tienen fans y que no podrían apoyarlos de esa manera, pero David respondió que todo sirve.
"No tenemos fandom, David, lo voy a saber hasta que salga, yo no tengo fandom", dijo Breh.
"Todo cuenta, todo suma", reaccionó David.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.