TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por mí?: ¿De qué se trata el desafío de hoy 24 de febrero, 'La foto ideal'?

La sexta semana de ¿Apostarías por mí? comenzó con la nominación de Gigi y David, además las parejas pasaron por su primera apuesta en el desafío ‘La foto ideal’

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
add
Síguenos en Google
Video Breh pone atención a los detalles y acaba a tiempo el desafío de parejas ¿lo largará?

¡La recta final de ‘¿Apostarías por mí?’ ha comenzado! Tras la competencia de parejas, donde Adrián y Nuja fueron sancionados por no cumplir las reglas, perdiendo así el bono, el público eligió que Gigi y David fueran nominados en una votación con Mario y Brenda, quienes tuvieron el peor tiempo en el desafío.

¿En qué consiste el nuevo desafío ‘La foto ideal’ en ‘¿Apostarías por mí?’?

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Adrián y David estallan ante la reacción de Mayito tras inesperados cambios en '¿Apostarías por mí?': "Eso no se hace"
2 mins

Adrián y David estallan ante la reacción de Mayito tras inesperados cambios en '¿Apostarías por mí?': "Eso no se hace"

¿Apostarías por Mí?
Breh pone un alto a Team Rebelión y toma una decisión radical tras la nominación de Gigi y David: "No nos están dando el crédito"
2 mins

Breh pone un alto a Team Rebelión y toma una decisión radical tras la nominación de Gigi y David: "No nos están dando el crédito"

¿Apostarías por Mí?
Nuja no se calla más y revela la verdad sobre Adrián Di Monte: “Aquí se ha contenido”
2 mins

Nuja no se calla más y revela la verdad sobre Adrián Di Monte: “Aquí se ha contenido”

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares revela, por primera vez, que ha mantenido a Mario Bezares: “Ahí está mi lana”
2 mins

Brenda Bezares revela, por primera vez, que ha mantenido a Mario Bezares: “Ahí está mi lana”

¿Apostarías por Mí?
Así va la bolsa acumulada en la sexta semana de ‘¿Apostarías Por Mí?’
1 mins

Así va la bolsa acumulada en la sexta semana de ‘¿Apostarías Por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
René se arrepiente de enviar a la bodega a Nuja y Adrián; y así reacciona la pareja
2 mins

René se arrepiente de enviar a la bodega a Nuja y Adrián; y así reacciona la pareja

¿Apostarías por Mí?
El Anfitrión reorganiza a las parejas en la villa: así quedó la nueva distribución
1 mins

El Anfitrión reorganiza a las parejas en la villa: así quedó la nueva distribución

¿Apostarías por Mí?
Gigi y David son la primera pareja nominada de la sexta semana de ‘¿Apostarías Por Mí?’
1 mins

Gigi y David son la primera pareja nominada de la sexta semana de ‘¿Apostarías Por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
René y Rubí son los ganadores del bono y tienen el beneficio de mandar a otra pareja a la bodega; ¿se vengarán?
2 mins

René y Rubí son los ganadores del bono y tienen el beneficio de mandar a otra pareja a la bodega; ¿se vengarán?

¿Apostarías por Mí?
Haz valer tu voto y elige a la primera pareja nominada de la sexta semana en '¿Apostarías Por Mí?'; ¡Vota ya!
1 mins

Haz valer tu voto y elige a la primera pareja nominada de la sexta semana en '¿Apostarías Por Mí?'; ¡Vota ya!

¿Apostarías por Mí?

En el martes de apuestas, el desafío fue ‘La foto ideal’, donde existen dos habitaciones idénticas, pero con 7 errores entre ellas, por ello las mujeres tendrán qué identificar lo que está mal y, al final, elegir la foto correcta de su pareja entre 5 opciones.

Para este desafío, las mujeres tendrán que poner a prueba la memoria, observación y el conocimiento sobre su pareja; y ganará la pareja que complete el reto en el tiempo indicado y acierte con la fotografía correcta, además de tener una ventaja directa en la apuesta del día.

¿Apostarías por mí?: ¿De qué se trata el desafío de hoy 24 de febrero, La foto ideal? <br>
¿Apostarías por mí?: ¿De qué se trata el desafío de hoy 24 de febrero, La foto ideal?
Imagen TelevisaUnivision


Este desafío es muy importante, en especial para las parejas del Team Rebelión. La noche del 23 de febrero, el público estuvo más presente que nunca y tuvo la oportunidad de votar por quiénes deseaban que fueran nominados: David y Gigi o Mario y Brenda, quienes tuvieron los peores tiempos.

Antes de terminar el show, Alan Tacher y Alejandra Espinoza informaron que Gigi y David se convirtieron en la primera pareja de la semana, además reiteraron que el público tendrá un papel primordial en esta recta final del reality show.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX