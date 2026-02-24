¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por mí?: ¿De qué se trata el desafío de hoy 24 de febrero, 'La foto ideal'? La sexta semana de ¿Apostarías por mí? comenzó con la nominación de Gigi y David, además las parejas pasaron por su primera apuesta en el desafío ‘La foto ideal’



Video Breh pone atención a los detalles y acaba a tiempo el desafío de parejas ¿lo largará?

¡La recta final de ‘¿Apostarías por mí?’ ha comenzado! Tras la competencia de parejas, donde Adrián y Nuja fueron sancionados por no cumplir las reglas, perdiendo así el bono, el público eligió que Gigi y David fueran nominados en una votación con Mario y Brenda, quienes tuvieron el peor tiempo en el desafío.

¿En qué consiste el nuevo desafío ‘La foto ideal’ en ‘¿Apostarías por mí?’?

En el martes de apuestas, el desafío fue ‘La foto ideal’, donde existen dos habitaciones idénticas, pero con 7 errores entre ellas, por ello las mujeres tendrán qué identificar lo que está mal y, al final, elegir la foto correcta de su pareja entre 5 opciones.

Para este desafío, las mujeres tendrán que poner a prueba la memoria, observación y el conocimiento sobre su pareja; y ganará la pareja que complete el reto en el tiempo indicado y acierte con la fotografía correcta, además de tener una ventaja directa en la apuesta del día.

Este desafío es muy importante, en especial para las parejas del Team Rebelión. La noche del 23 de febrero, el público estuvo más presente que nunca y tuvo la oportunidad de votar por quiénes deseaban que fueran nominados: David y Gigi o Mario y Brenda, quienes tuvieron los peores tiempos.

Antes de terminar el show, Alan Tacher y Alejandra Espinoza informaron que Gigi y David se convirtieron en la primera pareja de la semana, además reiteraron que el público tendrá un papel primordial en esta recta final del reality show.

