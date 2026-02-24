¿Apostarías por mí? Brenda Bezares revela, por primera vez, que ha mantenido a Mario Bezares: “Ahí está mi lana” Brenda Bezares se sinceró sobre su matrimonio con Mario Bezares, destacando que son “un equipo” y que al igual que el comediante, ella ha aportado dinero a su familia.

Video “Nos fuimos 50/50”: Brenda REVELA que también le ha tocado mantener a Mario

Brenda Bezares tuvo una intensa plática en ¿Apostarías por mí?, donde reveló a Nuja, Rubí y Laysha, que ella ha mantenido a Mario Bezares.

La cantante relató, por primera vez, que ella ha trabajado para mantener a su familia y relató cómo ha apoyado económicamente al comediante.

Brenda Bezares ha mantenido a Mario Bezares: esto dijo

Brenda Bezares impactó con sus declaraciones en la villa cuando detalló que ha pasado muchas cosas con Mario Bezares, a quien ha apoyado económicamente.

“ A mí me ha tocado cuando no tiene trabajo, meterle el hombro y yo soy la que lo apoyo, yo soy la que le meto la lana y soy la que trabajo: ‘no tienes, entonces yo’, porque somos un equipo”, precisó.

La esposa de Mayito afirmó que aunque muchos no lo crean, casi todo su matrimonio han repartido los gastos a la mitad.

“ A veces tienes trabajo tú y a veces tengo yo, a veces tenemos los dos y hay que sacar el hombro por la familia, mucho tiempo, te puedo decir que la mayoría de mi matrimonio nos fuimos 50/50 en gastos”, comentó.

Brenda Bezares indicó que “no es la señora bonita” que no trabaja y reveló por qué Mario Bezares le confía su dinero.

“Ahí está mi lana, yo no era la señora bonita que me quedaba ahí, me he partido la mad*e. Mario no es negociante y a mí tú me dices y yo te vendo lo que quieras, por eso el dinero que él gana me lo da, porque yo lo invierto o lo meto a la bolsa o monto un negocio para que me dé una renta, no me puedo quedar con las manos cruzadas”, aseguró.

Sobre los cuatro millones que recibió Mario Bezares tras ganar un reality show, dinero que le regaló, Brenda Bezares señaló que “no ha tocado ni un peso”.

“El dinero del premio yo no lo he tocado, íntegro está invertido, ni un peso he tocado, ese dinero se está reinvirtiendo”, sentenció.

