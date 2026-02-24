¿Apostarías por mí? Así va la bolsa acumulada en la sexta semana de ‘¿Apostarías Por Mí?’ Descubre cómo va la bolsa acumulada a seis semanas del exitoso reality show.

Ha comenzado la sexta semana del reality show ‘¿Apostarías Por Mí?’, en donde las apuestas continúan, los desafíos y los bonos extras, por lo que la bolsa acumulada ha cambiado por completo y nuevas parejas han tocado la cima del ranking en la bolsa acumulada.

Pero así como algunas parejas han ganado sus apuestas, otras las han perdido y por ende, grandes cantidades de dinero se han perdido. Y rumbo a la gran final de ‘¿Apostarías por Mí?’ es muy importante saber qué parejas están en la cima y cuáles están en el fondo del ranking en la bolsa acumulada.

Bolsa acumulada sexta semana ‘¿Apostarías Por Mí?’



Franco y Breh- 149 mil dólares

René y Rubí - 142 mil 850 dólares

Gigi y David- 121 mil 558 dólares

Adrián y Nuja - 104 mil 208 dólares

Mario y Brenda - 81 mil 155 dólares

Alejandra y Beta - 80 mil 273 dólares

Laysha y El Malito - 65 mil 365 dólares

Lupillo y Taína - 34 mil dólares

Con lo que se confirma el poderío del Team Rebelión en cuanto a apuestas y desafíos, ya que todo el equipo está dentro de los primeros lugares del ranking de la bolsa acumulada.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.