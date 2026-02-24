¿Apostarías por mí? Adrián y David estallan ante la reacción de Mayito tras inesperados cambios en '¿Apostarías por mí?': "Eso no se hace" Breh y Nuja coinciden en que Mayito está feliz con que el público haya participado.

Video David y Adrián están muy enojados y despotrican en contra de Mayito

Los cambios inesperados en '¿Apostarías por mí ?' cimbraron al Team Rebelión, y es que, tras la nominación de Gigi y David, por decisiones del público, la actitud de Mayito les dejó mal sabor de boca, dijeron.

Adrián Di Monte rechazó la reacción de Mario Bezares de festejo ante la nominación, pues asegura que no es algo que se hace en una situación así.

"El celebrar ... un campeón se queda callado, pero eso de decir 'yes'", expresó.

Gigi se mostró incrédula ante la popularidad que creen que tiene el Team Pueblo.

"Esa es la parte que me sorprende, como fue que nos villanizaron, que la gente nos quiere ver en la placa", manifestó.

Nuja destacó que no le parece que Mario Bezares esté haciendo comentarios a sus espaldas.

"A mí lo que no me gusta es que estén haciendo comentarios, que dijo que hasta los 'haters , Mayito lo dijo", comentó.

Aunque Nuja dijo que no podría decir con exactitud lo que Mario comentó, Breh añadió que percibe que Mario está feliz con la participación del público en el reality.

"Yo sí sé que Mayito está muy feliz, porque dijo que si la gente ya se va a meter, está po*a madre, porque ya sabe... Ya no hay nada que podamos hacer, ni siquiera en equipo", dijo.

Nuja comentó que ella piensa que los del Team Pueblo creen que son los favoritos y ya se ven como vencedores. Gigi coincidió con ella.

"Claro que tú te sientes mal cuando ves a gente celebrando, se siente feo", dijo Gigi.

"Yo creo que lo hizo por inercia", respondió Nuja sobre la celebración de Mario, sin embargo, Adrián Di Monte insistió en que no son maneras.

Gigi aseguró que desde el principio sintió un rechazo por parte de Mayito, pese a que ellos intentaron acercarse.

"Él no nos ha querido desde el día uno, él no nos quiere. Brenda ha tenido sus cosas conmigo, por limpiar", dijo.

En cambio, David afirmó que él no quiere estar cerca de gente así y que si tiene menos fandom por ser una persona recta, así lo prefiere.

