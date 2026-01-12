¿Apostarías por mí? ¿En qué países puedes votar por tu pareja favorita de ‘¿Apostarías por Mí?’? Toma nota que aquí te decimos cómo votar para salvar a tu pareja favorita del reality show



Video ¿Apostarías por Mí?: ¡Imagina vivir con 12 parejas!

‘¿Apostarías por Mí?’ es el nuevo reality show de TelevisaUnivision en la que 12 parejas famosas entrarán 24/7 a una villa a convivir y demostrar que el amor lo vence todo.

Pero no solo las parejas serán parte de este proyecto, también lo será el público pues la audiencia será quien defina qué pareja debe continuar dentro del reality show a través del voto.

¿Cómo votar en ‘¿Apostarías por Mí?’?

Para salvar de la eliminación a una de las parejas que resulte nominada, deberás entrar al siguiente enlace para descargar la app de ViX, registrarte y, con tu cuenta, emitir 10 votos por tu pareja favorita.

Así de fácil y sencillo tendrás la oportunidad de rescatar a quienes creas que merecen continuar en el reality show.

Alejandra Espinoza es la conductora oficial de '¿Apostarías por Mí?' Imagen TelevisaUnivision

¿Desde qué país se puede votar en ‘¿Apostarías por Mí?’?

‘¿Apostarías por Mí?’ es el primer reality show que se transmitirá a nivel mundial y, por ello, aquí te decimos desde qué países puedes emitir tu voto:

- Estados Unidos

- Puerto Rico

- México

- Argentina

- Bolivia

- Chile

- Colombia

- Costa Rica

- Ecuador

- El Salvador

- Guatemala

- Honduras

- Nicaragua

- Panamá

- Paraguay

- Perú

- República Dominicana

- Uruguay

- Venezuela

Desde estos 19 países, los fans de ‘¿Apostarías por Mí?’ serán parte esencial para conocer a las parejas que lleguen a la gran final del reality show.

Entra al sitio oficial de ‘¿Apostarías por Mí?’ para conocer todas las dinámicas, fechas importantes y parejas que forman parte de este reality show.