TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿En qué países puedes votar por tu pareja favorita de ‘¿Apostarías por Mí?’?

Toma nota que aquí te decimos cómo votar para salvar a tu pareja favorita del reality show

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Apostarías por Mí?: ¡Imagina vivir con 12 parejas!

‘¿Apostarías por Mí?’ es el nuevo reality show de TelevisaUnivision en la que 12 parejas famosas entrarán 24/7 a una villa a convivir y demostrar que el amor lo vence todo.

Pero no solo las parejas serán parte de este proyecto, también lo será el público pues la audiencia será quien defina qué pareja debe continuar dentro del reality show a través del voto.

PUBLICIDAD

¿Cómo votar en ‘¿Apostarías por Mí?’?

Más sobre ¿Apostarías por mí?

‘¿Apostarías por Mí?’: Esta es la lujosa villa donde las parejas pondrán a prueba su amor
2 mins

‘¿Apostarías por Mí?’: Esta es la lujosa villa donde las parejas pondrán a prueba su amor

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Conoce las funciones de los analistas del reality
2 mins

¿Apostarías por Mí?: Conoce las funciones de los analistas del reality

¿Apostarías por Mí?
¿A qué hora se transmitirá ¿Apostarías por Mí? en Estados Unidos?
2 mins

¿A qué hora se transmitirá ¿Apostarías por Mí? en Estados Unidos?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Conoce a lo que deberán enfrentar las parejas para ganar el reality
2 mins

¿Apostarías por Mí?: Conoce a lo que deberán enfrentar las parejas para ganar el reality

¿Apostarías por Mí?
¿Cómo votar por tu pareja favorita de ¿Apostarías por Mí?? Aquí te lo contamos
2 mins

¿Cómo votar por tu pareja favorita de ¿Apostarías por Mí?? Aquí te lo contamos

¿Apostarías por Mí?
‘¿Apostarías por Mí?’: Este será el impactante trío de analistas del reality show
2 mins

‘¿Apostarías por Mí?’: Este será el impactante trío de analistas del reality show

¿Apostarías por Mí?
‘¿Apostarías por Mí?’: Conoce a los presentadores digitales y de los shows de ViX
1 mins

‘¿Apostarías por Mí?’: Conoce a los presentadores digitales y de los shows de ViX

¿Apostarías por Mí?
¿De qué nacionalidad son los participantes de ‘¿Apostarías por Mí?’? Te contamos todo
1 mins

¿De qué nacionalidad son los participantes de ‘¿Apostarías por Mí?’? Te contamos todo

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: ¿Cuál es el gran premio que se llevará la pareja ganadora del reality show?
1 mins

¿Apostarías por Mí?: ¿Cuál es el gran premio que se llevará la pareja ganadora del reality show?

¿Apostarías por Mí?
¿’¿Apostarías por Mí?’ tendrá preshow y postshow? Aquí te contamos todo
2 mins

¿’¿Apostarías por Mí?’ tendrá preshow y postshow? Aquí te contamos todo

¿Apostarías por Mí?

Para salvar de la eliminación a una de las parejas que resulte nominada, deberás entrar al siguiente enlace para descargar la app de ViX, registrarte y, con tu cuenta, emitir 10 votos por tu pareja favorita.

Así de fácil y sencillo tendrás la oportunidad de rescatar a quienes creas que merecen continuar en el reality show.

Alejandra Espinoza es la conductora oficial de '¿Apostarías por Mí?'
Alejandra Espinoza es la conductora oficial de '¿Apostarías por Mí?'
Imagen TelevisaUnivision

¿Desde qué país se puede votar en ‘¿Apostarías por Mí?’?

‘¿Apostarías por Mí?’ es el primer reality show que se transmitirá a nivel mundial y, por ello, aquí te decimos desde qué países puedes emitir tu voto:

- Estados Unidos
- Puerto Rico
- México
- Argentina
- Bolivia
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
- Venezuela

Desde estos 19 países, los fans de ‘¿Apostarías por Mí?’ serán parte esencial para conocer a las parejas que lleguen a la gran final del reality show.

Entra al sitio oficial de ‘¿Apostarías por Mí?’ para conocer todas las dinámicas, fechas importantes y parejas que forman parte de este reality show.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX