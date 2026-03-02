TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Cuándo es la semifinal de '¿Apostarías Por Mí?'?, aquí te decimos todos los detalles

Te decimos cuándo es la semifinal del exitoso reality show y no te pierdas sus últimas semanas.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Ana Belén Ortiz
Video ¡Ya casi acabamos! El anfitrión RECONOCE el esfuerzo de las parejas en el desafío de las velas

Estamos iniciando la séptima semana de ‘¿Apostarías por Mí?’ y eso nos acerca cada vez más al desenlace del exitoso reality show. Pero mientras eso ocurre, las seis parejas que aún quedan en la competencia tendrán que enfrentarse a más desafíos y apuestas, que los perfilará como semifinalistas del programa.

Esta semana será decisiva en el reality, ya que aquí se definirá qué pareja es la última eliminada y cuáles se van a la gran final de ‘¿Apostarías Por Mí?’.

PUBLICIDAD

Disfruta de la semifinal de ‘¿Apostarías Por Mí?’

Video Laysha y El Malito celebran con un beso su salvación


Rumbo a la semifinal de '¿Apostarías por Mí?' te decimos cómo va la bolsa acumulada de las parejas.

Será el próximo domingo 8 de marzo cuando se transmita la semifinal de ‘¿Apostarías por Mí?’ en la cuál podremos ver cuáles son todas las parejas que llegarán hasta la gran final del reality show.

Recordemos que las parejas que siguen en competencia son: Adrián Di Monte y Nuja, Mario y Brenda Bezares, Ale y Beta, Laysha y Malito, René y Rubí, y Breh y Franco.

¿Qué parejas crees que lleguen a la gran final de ‘¿Apostarías por Mí?’?

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

