¿Apostarías por mí? '¿Apostarías por Mí?': Descubre en qué consistió el desafío de hoy 'Misión en pijama' Te contamos todo sobre el desafío de parejas de hoy lunes 2 de marzo.



Video ¡Ya, relájate! A Laysha se le cae su vela y provoca la preocupación de Malito

Estamos a una semana de que sea la semifinal de ‘¿Apostarías por Mí? y los desafíos no paran, por el contrario, se intensifican, por lo que las parejas tuvieron que enfrentarse a ‘Misión en pijama’, para seguir sumando a su bolsa semanal y acumulada.

¿De qué trata el desafío ‘Misión en pijama’ de ‘¿Apostarías Por Mí?’ ?

Video Malito le demuestra a Laysha que sí puede ayudar a recoger y limpiar la casa



El desafío de este lunes 2 de marzo llamado ‘Misión en pijama’ consistió en que las parejas debían ponerse una pijama compartida y completar cinco tareas recorriendo toda la villa.

Lo que necesitaba era gran coordinación, concentración y mucha comunicación, ya que quien complete más rápido las cinco tareas, será la ganadora del bono extra de este lunes, así como la que tenga el beneficio de enviar a otra pareja a la bodega.

Sin embargo, a una semana de que llegue la semifinal, las parejas están más exhaustas que nunca, ya que vienen de realizar el desafío de 20 horas, para saber qué team se lleva la gran herencia de Lupillo y Taína.