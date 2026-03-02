TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Rumbo a la semifinal de '¿Apostarías por Mí?' te decimos cómo va la bolsa acumulada de las parejas

Descubre qué pareja es la que está a la cabeza en la bolsa acumulada del exitoso reality.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Video Con fuerza y rapidez Alejandra y Beta se coordinan para completar el desafío

Estamos arrancando la séptima semana de ‘ ¿Apostarías por Mí?’, la cual nos acerca a la gran semifinal del reality, y a estas alturas del programa, la bolsa acumulada es más importante que nunca, pues así sabremos qué pareja está en la cima y cuál en el fondo.

Aunque aún quedan dos semanas de apuestas y desafíos que podrían hacer ganar o perder dinero a las parejas, te decimos cómo va hasta ahora la bolsa acumulada de ‘¿Apostarías por Mí?’.

Bolsa acumulada de las parejas semana siete

Video “Luego te dicen TRAMPOSO”: Nuja quiere dejar en claro que Adrián quema bien sus velas
  • Franco y Breh: $183,002
  • René y Rubí: $172,000
  • Adrián y Nuja: $115,208
  • Mario y Brenda: $100,655
  • Alejandra y Beta: $99,303
  • Laysha y Malito: $85,367

¡Golpe para Rebelión! Gigi y David son la sexta pareja eliminada de ¿Apostarías Por Mí?

Con lo que queda claro que en cuanto a dinero, apuestas y desafíos el Team Rebelión lleva la delantera, mientras que las tres parejas del Team Pueblo son los que se encuentran en el fondo de la tabla. ¿Quiénes serán las parejas semifinalistas?

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

