Rumbo a la semifinal de '¿Apostarías por Mí?' te decimos cómo va la bolsa acumulada de las parejas
Descubre qué pareja es la que está a la cabeza en la bolsa acumulada del exitoso reality.
Estamos arrancando la séptima semana de ‘ ¿Apostarías por Mí?’, la cual nos acerca a la gran semifinal del reality, y a estas alturas del programa, la bolsa acumulada es más importante que nunca, pues así sabremos qué pareja está en la cima y cuál en el fondo.
Aunque aún quedan dos semanas de apuestas y desafíos que podrían hacer ganar o perder dinero a las parejas, te decimos cómo va hasta ahora la bolsa acumulada de ‘¿Apostarías por Mí?’.
Bolsa acumulada de las parejas semana siete
- Franco y Breh: $183,002
- René y Rubí: $172,000
- Adrián y Nuja: $115,208
- Mario y Brenda: $100,655
- Alejandra y Beta: $99,303
- Laysha y Malito: $85,367
Con lo que queda claro que en cuanto a dinero, apuestas y desafíos el Team Rebelión lleva la delantera, mientras que las tres parejas del Team Pueblo son los que se encuentran en el fondo de la tabla. ¿Quiénes serán las parejas semifinalistas?
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.
Disfruta de las últimas semanas de‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.