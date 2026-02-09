TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Cómo va el ranking de la cuarta semana en '¿Apostarías Por Mí?'

Te decimos cómo va el ranking en este inicio de la cuarta semana en el famosos reality show.

Ana Belén Ortiz
Por:Ana Belén Ortiz
Video Breh y Franco creen que Mario pondrá la Villa de cabeza

Acaba de arrancar la cuarta semana dentro del reality show ‘¿Apostarías por Mí?’ y aunque todas las parejas iniciaron con 15 mil dólares, con excepción de Tiby y Medina, que comenzaron con 12 mil dólares, por la amonestación que tuvieron. Este lunes las parejas realizaron apuestas cruzadas que cambiaron por completo la bolsa semanal.

Tras el triunfo de Claudia y Lorenzo en la competencia de parejas y la derrota de Ale y Beta, las bolsas se movieron y aquí te decimos cómo va hasta el momento.

Así va el ranking en la cuarta semana de ‘¿Apostarías Por Mí?’

Video ¡Lorenzo y Claudia ganan La Suite Diamante por primera vez!


¿Apostarías por Mí?: Estas son las parejas que siguen en el reality

  1. Lorenzo y Claudia: 17 mil dólares.
  2. Franco y Breh: 14 mil dólares
  3. Gigi y David: 14 mil dólares
  4. René y Rubí: 14 mil dólares
  5. Alejandra y Beta: 14 mil dólares
  6. Laysha y El Malito: 14 mil dólares
  7. Adrián y Nuja: 14 mil dólares
  8. Mario y Brenda: 14 mil dólares
  9. Tiby y Medina: 11 mil dólares

Hasta este momento la pareja con menos dinero es Tiby y Medina, mientras que la que más tiene es Lorenzo y Claudia, sin embargo, todo puede cambiar el martes y el miércoles con las apuestas de las parejas. ¿Quién será la siguiente pareja nominada?

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

