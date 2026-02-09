¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?: Estas son las parejas que siguen en el reality Conoce cuáles son las parejas que continúan en la competencia y mostrando su amor en ¿Apostarías por Mí?

Video Zerboni y Marcela son la pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí? es el reality de parejas del que todos están hablando, pues 24 famosos que comparten su vida y tienen gran experiencia como artistas, deportistas e influencers, se unieron al reto de estar aislados y vigilados 24/7.

Entraron 12 parejas a la villa, pero sólo una podrá coronarse como la campeona absoluta del programa y es por eso que cada domingo hemos despedido a una querida dupla.

PUBLICIDAD

¿Cuáles son las parejas que quedan en '¿Apostarías por Mí?'?

Actualmente, nos hemos despedido de tres parejas, siendo ellos: Alina y Jim, Raúl y Laura Molinar, Zerboni y Marce.

A esta altura de la competencia quedan nueve parejas:

Beta y Alejandra

Franco y Breh

Nuja y Adrián

David y Gigi

René y Rubí

Laysha y 'El Malito'

Mario y Brenda

Tiby y Medina

Lorenzo y Claudia

Imagen TelevisaUnivision



No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!