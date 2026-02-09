¿Apostarías por Mí?: Estas son las parejas que siguen en el reality
Conoce cuáles son las parejas que continúan en la competencia y mostrando su amor en ¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí? es el reality de parejas del que todos están hablando, pues 24 famosos que comparten su vida y tienen gran experiencia como artistas, deportistas e influencers, se unieron al reto de estar aislados y vigilados 24/7.
Entraron 12 parejas a la villa, pero sólo una podrá coronarse como la campeona absoluta del programa y es por eso que cada domingo hemos despedido a una querida dupla.
¿Cuáles son las parejas que quedan en '¿Apostarías por Mí?'?
Actualmente, nos hemos despedido de tres parejas, siendo ellos: Alina y Jim, Raúl y Laura Molinar, Zerboni y Marce.
A esta altura de la competencia quedan nueve parejas:
- Beta y Alejandra
- Franco y Breh
- Nuja y Adrián
- David y Gigi
- René y Rubí
- Laysha y 'El Malito'
- Mario y Brenda
- Tiby y Medina
- Lorenzo y Claudia
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.