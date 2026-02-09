TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?: Estas son las parejas que siguen en el reality

Conoce cuáles son las parejas que continúan en la competencia y mostrando su amor en ¿Apostarías por Mí?

Por:Gladys Tello
Video Zerboni y Marcela son la pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí? es el reality de parejas del que todos están hablando, pues 24 famosos que comparten su vida y tienen gran experiencia como artistas, deportistas e influencers, se unieron al reto de estar aislados y vigilados 24/7.

Entraron 12 parejas a la villa, pero sólo una podrá coronarse como la campeona absoluta del programa y es por eso que cada domingo hemos despedido a una querida dupla.

¿Cuáles son las parejas que quedan en '¿Apostarías por Mí?'?

Actualmente, nos hemos despedido de tres parejas, siendo ellos: Alina y Jim, Raúl y Laura Molinar, Zerboni y Marce.

A esta altura de la competencia quedan nueve parejas:

  • Beta y Alejandra
  • Franco y Breh
  • Nuja y Adrián
  • David y Gigi
  • René y Rubí
  • Laysha y 'El Malito'
  • Mario y Brenda
  • Tiby y Medina
  • Lorenzo y Claudia
Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

