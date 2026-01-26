¿Apostarías por mí? ¡René y Rubí vuelven a quedarse en la Suite Diamante!, y así reaccionaron las demás parejas de ‘¿Apostarías por Mí?’ La famosa pareja está arrasando y volvieron a ganarse el derecho de quedarse una semana más en la Suite Diamante.

¡René y Rubí están imparables! Tras ser los ganadores del desafío de parejas ‘El peso de la memoria’, la querida pareja también ganó el derecho de quedarse una semana más en la Suite Diamante, con lo que llevan dos semanas a hilo, dentro de esta lujosa suite.

Alan Tacher y Alejandra Espinoza le informaron a las parejas quiénes habían sido los ganadores del desafío de parejas y tras revelar que se trató de René y Rubí, también les dijeron otros privilegios que tendrían.

René y Rubí vuelven a ganar la Suite Diamante y así reacionaron las demás parejas en ‘¿Apostarías por Mí?’

René y Rubí fueron de nueva cuenta los ganadores de la Suite Diamante, tras ganar el desafío de parejas, y esta será la segunda semana que dormirán allí, pues recordemos que desde el arranque del reality, ellos fueron la pareja que se hospedó ahí por voto del público.

Y las reacciones no se hicieron esperar, pues las caras de las demás parejas fue de impacto, tras saber que nuevamente ellos decidirán el acomodo de los cuartos, los más preocupados fueron Gigi y David, quienes por decisión de René y Rubí, quedaron en la bodega.

'¿Apostarías por Mí?' que está basado enun formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.