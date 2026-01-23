¿Apostarías por mí? ¡Claudia y Lorenzo estuvieron 10 años divorciados! Esto confesaron en la terapia de parejas ’ en '¿Apostarías Por Mí?' Una reveladora terapia de pareja se vivió dentro de la villa, en donde las 12 parejas tuvieron que contar detalles íntimos de sus relaciones.

Video Alejandra y Beta siguen la misma fórmula y NOMINAN a Gigi y David

Una reveladora terapia de parejas se vivió este viernes por la mañana en ‘¿Apostarías por Mí?’, y muchas de las parejas contaron algo que hasta el momento no habían revelado en el reality.

Claudia y Lorenzo revelan que estuvieron divorciados durante 10 años en la terapia de pareja de '¿Apostarías por Mí?’

Lorenzo Méndez y Claudia Galván en ‘¿Apostarías por Mí?’. Imagen Imagen <b>TelevisaUnivision</b>



Este viernes 23 de enero se vivió una reveladora terapia de pareja, en donde una de las historias más reveladoras fue cuando Claudia y Lorenzo confesaron que antes de estar juntos de nuevo, habían estado separados durante 10 años.

"Primero estuvimos casados, luego nos divorciamos, duramos 10 años así, yo tuve otra pareja, un hijo, y él se casó con alguien más Claudia



Estas palabras conmovieron inmediatamente a todas las parejas, quienes soltaron lágrimas y palabras de apoyo a la pareja. Mientras Claudia continuó con la historia.

A pesar de eso, ahora la vida nos volvió a reunir Claudia



Tras estas bellas palabras, Lorenzo no tuvo más que abrazar a su mujer y besarla.

PUBLICIDAD

'¿Apostarías por Mí?' que está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.