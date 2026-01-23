TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¡Claudia y Lorenzo estuvieron 10 años divorciados! Esto confesaron en la terapia de parejas ’ en '¿Apostarías Por Mí?'

Una reveladora terapia de pareja se vivió dentro de la villa, en donde las 12 parejas tuvieron que contar detalles íntimos de sus relaciones.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video Alejandra y Beta siguen la misma fórmula y NOMINAN a Gigi y David

Una reveladora terapia de parejas se vivió este viernes por la mañana en ‘¿Apostarías por Mí?’, y muchas de las parejas contaron algo que hasta el momento no habían revelado en el reality.

Claudia y Lorenzo revelan que estuvieron divorciados durante 10 años en la terapia de pareja de '¿Apostarías por Mí?’

Lorenzo Méndez y Claudia Galván en ‘¿Apostarías por Mí?’.
Lorenzo Méndez y Claudia Galván en ‘¿Apostarías por Mí?’.
Imagen Imagen <b>TelevisaUnivision</b>


Este viernes 23 de enero se vivió una reveladora terapia de pareja, en donde una de las historias más reveladoras fue cuando Claudia y Lorenzo confesaron que antes de estar juntos de nuevo, habían estado separados durante 10 años.

"Primero estuvimos casados, luego nos divorciamos, duramos 10 años así, yo tuve otra pareja, un hijo, y él se casó con alguien más
Claudia

Más sobre ¿Apostarías por mí?

¿Hasta cuándo se podrá votar por tu pareja favorita nominada en ‘¿Apostarías por Mí?’? ¡Aquí te decimos!
1 mins

¿Hasta cuándo se podrá votar por tu pareja favorita nominada en ‘¿Apostarías por Mí?’? ¡Aquí te decimos!

¿Apostarías por Mí?
¡Viernes de fiesta en '¿Apostarías por Mí?'!: Te contamos qué temática tendrá
1 mins

¡Viernes de fiesta en '¿Apostarías por Mí?'!: Te contamos qué temática tendrá

¿Apostarías por Mí?
‘¿Apostarías por Mí?’: En esto consistirá la ‘Tentación’ de hoy viernes 23 de enero
2 mins

‘¿Apostarías por Mí?’: En esto consistirá la ‘Tentación’ de hoy viernes 23 de enero

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares llora frente a Mario Bezares; revela por qué estuvo a punto de abandonarlo
3 mins

Brenda Bezares llora frente a Mario Bezares; revela por qué estuvo a punto de abandonarlo

¿Apostarías por Mí?
Mario Bezares exige explicaciones tras reclamo de Salvador Zerboni y afirma: “Van a salir bailando”
2 mins

Mario Bezares exige explicaciones tras reclamo de Salvador Zerboni y afirma: “Van a salir bailando”

¿Apostarías por Mí?
Alina confiesa que extraña hacer el amor y Jim, bajo las sábanas, le hace una propuesta indecorosa: "¿Cómo se te ocurre?"
2 mins

Alina confiesa que extraña hacer el amor y Jim, bajo las sábanas, le hace una propuesta indecorosa: "¿Cómo se te ocurre?"

¿Apostarías por Mí?
Mario hace fuerte confesión sobre Brenda Bezares en ¿Apostarías por mí?: "Soy totalmente dependiente de ella"
1 mins

Mario hace fuerte confesión sobre Brenda Bezares en ¿Apostarías por mí?: "Soy totalmente dependiente de ella"

¿Apostarías por Mí?
Alina Lozano estalla contra Mario Bezares y lo llama ‘descarado’: él no se calla y le pone un alto frente a todo
2 mins

Alina Lozano estalla contra Mario Bezares y lo llama ‘descarado’: él no se calla y le pone un alto frente a todo

¿Apostarías por Mí?
Zerboni reacciona molesto con René Strickler y Rubí ante la traición de 'El Pelón'
3 mins

Zerboni reacciona molesto con René Strickler y Rubí ante la traición de 'El Pelón'

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Conoce a las tres parejas que están nominadas en la primera semana de competencia
2 mins

¿Apostarías por Mí?: Conoce a las tres parejas que están nominadas en la primera semana de competencia

¿Apostarías por Mí?


Estas palabras conmovieron inmediatamente a todas las parejas, quienes soltaron lágrimas y palabras de apoyo a la pareja. Mientras Claudia continuó con la historia.

A pesar de eso, ahora la vida nos volvió a reunir
Claudia


Tras estas bellas palabras, Lorenzo no tuvo más que abrazar a su mujer y besarla.

PUBLICIDAD

¿Apostarías por Mí?: Vota para salvar a tu pareja favorita nominada.

'¿Apostarías por Mí?' que está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX