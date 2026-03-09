TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Brenda Bezares llora y culpa a Laysha: Mario Bezares trata de consolarla y ella explota: “Estoy harta”

Brenda Bezares no aguantó el llanto y mientras se desahogaba, explotó contra Laysha. Mario Bezares trató de tranquilizarla y esto pasó.

Valeria Contreras N.
Video Brenda LLORA sin parar y culpa de TODO a Laysha

Tras ser enviada a la bodega, Brenda Bezares rompió en llanto y culpó de todo a Laysha, señalando que ella no sabía lo que estaba pasando.

Ante las quejas y lágrimas de su esposa, Mario Bezares trató de tranquilizarla, sin imaginar que la madre de sus hijos terminaría explotando.

Brenda Bezares acusa a Laysha entre lágrimas: Mario Bezares trata de tranquilizarla

La intensa plática entre los Bezares comenzó cuando entre lágrimas, Brenda Bezares aseguró que no aguantaría dormir toda la semana en la bodega.

“Jamás me dijeron eso… No qué aguántate 6 días, no aguanto el estómago”, indicó; el comediante trató tranquilizarla.

“Aguántate 6 días nada más. Ya falta poco, ya esta es la última semana, no sabemos si nos vamos a quedar toda la semana aquí o igual es un día… Dijo ‘por lo pronto duermen hoy ahí’, no dijo ‘duermen toda la semana’”, indicó.

Ante las palabras de su esposo, Brenda Bezares comentó que fue su culpa por ayudar a Laysha, a quien responsabilizó.

“Es lo único que me dices… Es la peor. Para que sigas ayudando a la gente, si esa niña no se hubiera portado mal ahí, nada de esto estuviera pasando”, afirmó.

Mario Bezares ignoró las palabras de su mujer, quien siguió quejándose y destapó los fuertes malestares que sufría.

“Me duele mucho el estómago… Estoy muy harta, estoy harta de sentir dolor… Viste lo que comí, nada… El castigo parece que nos lo pusieron a todos… Yo sin deberla ni temerla, ni siquiera estaba enterada, eso se me hace tan injusto, sobre todo que no estoy bien de salud, si estuviera bien”, precisó.

Ante la actitud de Brenda Bezares, Mario Bezares no se calló y comentó: “Es que estás muy alterada… Qué te puedo decir, ya te di pastillas… Trata de relajarte cosita linda”.


No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

