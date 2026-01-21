TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Brenda Bezares rompe en llanto tras la nominación de sus compañeros en '¿Apostarías por Mí?' y revela: ‘¡Ya me quiero ir!’

La querida modelo hizo una fuerte confesión a sus compañeros que pondría en duda su estancia en la villa.

Por:Ana Belén Ortiz
Video Brenda Bezares sufrió un ataque de pánico y casi renuncia al reality ¿Apostarías por mí?

Los ánimos están a todo lo que dan dentro de la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ luego de vivirse el desafío que determinó a la segunda pareja nominada del reality, en donde resultaron perdedores Adrián Di Monte y Nuja Amar, quienes se sumaron a Jim y Alina al cuadro de nominados.

Tras esta intensa jornada, las parejas quedaron en shock, sobre todo al saber que este jueves además de todo, tendrán que nominar cara a cara a otra pareja. Una de las más afectadas con estos sucesos fue Brenda Bezares, quien reveló a sus compañeros que tiene deseos de irse de la villa.

Brenda Bezares asegura que desea irse de ‘¿Apostarías Por Mí?’

Fue durante una plática casual tras el show en vivo de ‘¿Apostarías por Mí?’ de este miércoles, cuando Brenda se abrió con sus compañeros Alejandra Jaramillo y Jim Velásquez, y les reveló a qué vino al reality show.

Vine a vencer a mis propios medios, porque en la vida me hubiera metido a una bola a patearla porque soy claustrofóbica. En la vida me hubiera expuesto ante tantas cámaras porque soy una mujer muy frontal, digo lo que pienso y a veces me tengo que contener

Asimismo, Brenda les compartió que lo que menos le gusta del reality es que las personas hablen a las espaldas de los demás.

Le digo a amor (Mario) ya no quiero jugar, no me gusta ver a la gente así, ¿sabes?, no me gusta que la gente esté hablando a las espaldas, no eso no me gusta


¿Brenda Bezares renuncia a ‘¿Apostarías por mí?’? Mario Bezares impacta al revelar qué sucedió.

Este sentimiento hizo que Brenda tuviera el deseo de irse del reality, ya que ese tipo de tensiones le incomodan.

Le digo (Mario) ya me quiero ir porque, imagínate es la primera nominación y se siente… yo percibo mucho
Ante las lágrimas de Brenda y sus fuertes confesiones, Jim le dio un fuerte abrazo y le dedicó unas palabras.

Te queremos, usted ha sido muy linda, se ha portado muy bien, usted es muy especial


'¿Apostarías por Mí?' que está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

