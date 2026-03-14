¿Apostarías por mí? Beta se despide de su barba tras salvarse y deja a Ale sin palabras: '¿Eres tú?' El influencer colombiano sorprendió a todos al cumplir la promesa que había hecho a sus seguidores: despedirse por completo de su característica barba.

Video Alejandra y Beta hablan MARAVILLAS de los Bezares a su despedida

Después de que el público decidiera salvarlos de la eliminación y convertirlos en la cuarta pareja finalista, Ale y Beta no ocultaron su emoción y agradecimiento hacia quienes votaron por ellos. El apoyo de la audiencia fue decisivo para mantenerlos en la competencia, aunque eso significó que los Bezares quedaran fuera del reality.

Y como todo un hombre de palabra Beta cumplió la promesa que le hizo a sus fans si lo salvaban, por lo que tomó la rasuradora y fue quitando poco a poco esa barba que le dio personalidad durante todo el reality de ‘¿Apostarías Por Mí?’.

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Beta se quita la barba y deja impactada a Ale por lo joven que se ve

¿Apostarías por Mí?



Beta con ayuda de El Malito tomó la rasuradora y comenzó a quitarse la barba, a lo que Ale decidió taparse los ojos, pues nunca lo había visto así.

Yo se los dije que iba a cumplir, graben esto, aquí estoy, la condición es que no me dejen de seguir y sigan votando por nosotros. Llevo 15 años sin tocarme la barba. ¿Qué tal quedé?, del cero al 10 Beta



Tras varios minutos, Beta quedó muy sorprendido por cómo lucía, ya que tenía más de 15 años de no afeitarse. A lo que Laysha y El Malito le aseguraron que se veía muy bien y que se había quitado varios años de encima.

Así quedé, aquí estoy, gracias por salvarnos, gracias por creer en los bebitos, me quité toda la barba. Y vamos a ver la reacción de la bebita… Beta

¿Apostarías por Mí?



Laysha le vendó los ojos a Ale para que la reacción fuera aún más emocionante, y así fue, pues Ale quedó impactada, por lo que Beta le preguntó: ‘¿Me sigues amando?’.

Ale con mucho amor le confirmó sus sentimientos, pese a que se quitó la barba que a ella tanto le gustaba.

¿Viste que sí eras el amor de mi vida? Cómo sea te amo, te veo hermoso, pareces un pollo mojado… ¿eres tú?, ¿me va a besar mi novio? Se ve la cara más chiquita, pareces hermano de Ignacio Baladán Ale

¿Apostarías por Mí?



Ale y Beta siguen el la contienda por ser los grandes ganadores de ‘¿Apostarías por Mí?’, no te pierdas la gran final este domingo 15 de marzo en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 6:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.