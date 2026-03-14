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¿Apostarías por mí?

‘¿Apostarías por Mí?’: Las parejas enfrentarán un último reto en la gran final; esto es lo que se sabe

Las parejas finalistas deberán superar un desafío final que será revelado únicamente durante la gran final.

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Por:Ana Belén Ortiz
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Video El Show del Pueblo de Ale y Beta nos hizo REÍR con Mario y Brenda

Las cuatro parejas que disputarán la final de ‘¿Apostarías por Mí?’ ya están definidas, luego de la eliminación de Mario y Brenda Bezares. Con su salida, Laysha y El Malito, Rubí y René, Adrián y Nuja, y Ale y Beta se consolidan como los finalistas de la temporada. Ahora, solo una de estas parejas logrará quedarse con la victoria, decisión que quedará en manos del voto del público.

Sin embargo, aunque las parejas celebraron, no contaban con las noticias que les tenían Alan Tacher y Alejandra Espinoza, pues un nuevo desafío los pondrá al límite justo en el show de la gran final.

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Las parejas se enfrentarán al desafío más intenso en la gran final de ‘¿Apostarías Por Mí?’

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El desafío se realizará el próximo domingo 15 de marzo justo en la gran final de ‘¿Apostarías por Mí?’ y Alan y Alejandra les dieron los detalles a las cuatro parejas finalistas.

Para hacer aún más emocionante e intensa la gran final, ahí les va esta noticia. Parejas, pronto se van a enfrentar a un desafío, el más impactante, el más extremo de toda la temporada, el que requiere todo su valor, van a poder tomarlo o no, eso será su decisión
Alejandra Espinoza


Las parejas se sinceran y dicen cuál es la que menos merece estar en la final de '¿Apostarías por Mí?'.

Pero eso no será todo, pues el desafío los podría hacer ganar hasta 50 mil dólares y así incrementar por última vez su bolsa acumulada.

Pero aquellos que lo hagan, podrán llevarse bonos a partir de 50 mil dólares. Así que estén atentos, porque ya son finalistas y será la última vez que podrán sumar dinero a su bolsa acumulada
Alan Tacher
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¿Qué parejas aceptarán el último desafío? No te pierdas la gran final de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 6:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

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