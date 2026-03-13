¿Apostarías por mí? Ale y Beta aseguran su lugar en la final de '¿Apostarías Por Mí?' y Los Bezares se despiden de la competencia La querida pareja se convierte en la cuarta finalista, dejando fuera a Mario y Brenda a unos días de la gran final.

Video Team Rebelión disfruta que los integrantes de Pueblo no hayan llegado juntos a la final

El público habló e hizo valer cada uno de sus votos y decidió que la cuarta pareja finalista fuera Ale y Beta. Mientras que Mario y Brenda quedaron eliminados de la competencia, a tan sólo tres días de la gran final de ‘¿Apostarías Por Mí?’.

Alan Tacher y Alejandra Espinoza fueron los encargados de dar la noticia a las parejas, que así reaccionaron.

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Ale y Beta se van a la gran final de ‘¿Apostarías Por Mí?’

¿Apostarías por Mí?



Ale y Beta no podían creer la decisión del público y lloraron al enterarse de la decisión. Mario y Brenda quedaron satisfechos con su experiencia en el reality.

Disfruta la semana final de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 6:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.