apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Así va el dinero acumulado de las parejas en '¿Apostarías por Mí?' tras cuatro semanas de competencia

Te contamos qué pareja lidera en ganancias luego del primer mes dentro del reality show.

Por:Ana Belén Ortiz
A cuatro semanas de su estreno, ¿Apostarías por Mí?’ ya ha dejado ver los efectos de las apuestas, retos y bonos que se han puesto en juego. Mientras algunas parejas han logrado incrementar de forma importante su bolsa, otras han visto cómo su dinero se reduce semana a semana. Aquí te contamos cómo se encuentra actualmente la bolsa acumulada, quiénes encabezan la lista y qué parejas permanecen en los últimos lugares del ranking.

Bolsa acumulada en ‘¿Apostarías Por Mí?’ semana cuatro

¿Apostarías por Mí?: Estas son las parejas que siguen en el reality.

Así va hasta el momento la bolsa acumulada:

  1. Franco y Breh: 76 mil 11 dólares.
  2. René y Rubí: 70 mil 833 dólares.
  3. Lorenzo y Claudia: 63 mil 791 dólares.
  4. Laysha y El Malito: 61 mil 965 dólares.
  5. Gigi y David: 58 mil 025 dólares.
  6. Adrián y Nuja: 53 mil 208 dólares.
  7. Alejandra y Beta: 51 mil 276 dólares.
  8. Mario y Brenda: 50 mil 675 dólares.
  9. Tiby y Medina: 42 mil 280 dólares.

Con estos resultados la pareja que hasta el momento tiene más dinero a cuatro semanas dentro del reality es Franco y Breh, demostrando su poderío en los retos físicos. Y la que tiene la bolsa acumulada más baja es Tiby y Medina.

Aún quedan muchos más retos, desafíos, apuestas y bonos por ganar, así que no dejes de ver ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

