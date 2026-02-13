¡Tiby y Medina caen en la tentación de '¿Apostarías por Mí?'! y mandan a la bodega a Lorenzo y Claudia
La pareja le dijo que sí a la tentación y estas fueron las consecuencias en la villa.
Este viernes de tentación en la villa de '¿Apostarías Por Mí?' trajo consigo propuestas impactantes que pusieron a prueba la convicción de una de las parejas. Se trató de una atractiva oferta, como ha ocurrido durante el primer mes del reality , Tiby y Medina eligieron sí caer en la tentación y esto fue lo que pasó.
Tiby y Medina fueron tentados en ‘¿Apostarías por Mí?’ y estas fueron las consecuencias
La pareja tentada Tiby y Medina recibió la siguiente tentación: Cambiar la bodega donde actualmente duermen y cambiarle este espacio a alguna de las parejas del cuarto Trébol o Corazón, por su cama. O incluso cambiarle la bodega a Lorenzo y Claudia por la bodega y esto fue lo que ocurrió.
