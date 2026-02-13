TV SHOWS
apostarias por mi
apostarias por mi?

¡Tiby y Medina caen en la tentación de '¿Apostarías por Mí?'! y mandan a la bodega a Lorenzo y Claudia

La pareja le dijo que sí a la tentación y estas fueron las consecuencias en la villa.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Video Laysha quiere que sus amigos sean los ganadores y PIDE VOTOS por Ale y Beta

Este viernes de tentación en la villa de '¿Apostarías Por Mí?' trajo consigo propuestas impactantes que pusieron a prueba la convicción de una de las parejas. Se trató de una atractiva oferta, como ha ocurrido durante el primer mes del reality , Tiby y Medina eligieron sí caer en la tentación y esto fue lo que pasó.

Tiby y Medina fueron tentados en ‘¿Apostarías por Mí?’ y estas fueron las consecuencias

La pareja tentada Tiby y Medina recibió la siguiente tentación: Cambiar la bodega donde actualmente duermen y cambiarle este espacio a alguna de las parejas del cuarto Trébol o Corazón, por su cama. O incluso cambiarle la bodega a Lorenzo y Claudia por la bodega y esto fue lo que ocurrió.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

