apostarias por mi? ¡Tiby y Medina caen en la tentación de '¿Apostarías por Mí?'! y mandan a la bodega a Lorenzo y Claudia La pareja le dijo que sí a la tentación y estas fueron las consecuencias en la villa.

Este viernes de tentación en la villa de '¿Apostarías Por Mí?' trajo consigo propuestas impactantes que pusieron a prueba la convicción de una de las parejas. Se trató de una atractiva oferta, como ha ocurrido durante el primer mes del reality , Tiby y Medina eligieron sí caer en la tentación y esto fue lo que pasó.

Tiby y Medina fueron tentados en ‘¿Apostarías por Mí?’ y estas fueron las consecuencias

¿Apostarías por Mí?



La pareja tentada Tiby y Medina recibió la siguiente tentación: Cambiar la bodega donde actualmente duermen y cambiarle este espacio a alguna de las parejas del cuarto Trébol o Corazón, por su cama. O incluso cambiarle la bodega a Lorenzo y Claudia por la bodega y esto fue lo que ocurrió.

