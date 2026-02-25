TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías Por Mi?': Te contamos de qué trata 'Caída Libre' el desafío de parejas de hoy 25 de febrero


Te contamos todo sobre el desafío de parejas de este miércoles 25 de febrero, en donde la confianza jugará un papel decisivo.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Video Más desahogados: Beta y Mario ven cómo todo empieza a MEJORAR para Team Pueblo

Las parejas tendrán que realizar un desafío que pondrá al descubierto qué tanta confianza hay entre ellos. Esto ocurrirá en el desafío ‘Caída Libre’ que se realizará este 25 de febrero en '¿Apostarías Por Mí'?' y que dependiendo de los resultados, será el que decida qué parejas quedan en el fondo del ranking.

En esta ocasión serán las mujeres quienes apostarán por el buen desempeño de sus hombres, y ellos serán quienes lo den todo en el desafío ‘Caída Libre’.

¿De qué trata el desafío ‘Caída Libre’ de hoy 25 de febrero en ‘¿Apostarías Por Mí?’?

Video ¡Adrenalina al mil! Beta cae a más de 30 METROS de altura por Alejandra


Claudia explica por qué dijo que Laysha le estaba ‘tirando el calzón’ a Lorenzo en ¿Apostarías por mí?

Este día las parejas tendrán que subir a una plataforma elevada, en donde ambos estarán sujetos a un sistema de cuerdas de caída libre. Los hombres serán quienes tienen la misión de desanudar la cuerda que desactiva la caída de su pareja, aunque esto provoque su propia caída al vacío. De lo contrario, será la esposa quien caiga.

Aunque suena bastante intenso el desafío, el hombre no sabrá durante el desafío, que su esposa no está en peligro real y que ella no caerá en ningún momento pase lo que pase. Si no, que la verdadera prueba es si él está dispuesto a sacrificarse por ella.

El desafío se cumple si el hombre cae al vacío después de elegir desamarrar la cuerda. ¿Quiénes aprobarán el desafío?

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

