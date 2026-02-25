TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Nuja y Adrián y Ale y Beta son las parejas con menos dinero en el ranking y ahora puedes VOTAR por cuál quieres que quede nominada

Es momento de que hagas valer tu voz y elijas entre estas dos parejas cuál quieres que sea la nominada.

Tras los resultados del desafío de hoy ‘Caída Libre’ se reveló que Nuja y Adrián, así como Ale y Beta, son las dos parejas que quedaron en el fondo del ranking al tener la menor cantidad de dinero, y por lo tanto están en riesgo de quedar nominadas, pero todo quedará en tus manos, ya que podrás votar para que decidas cuál de las dos parejas queda nominada y cuál se salva.

¿Quiénes quieres que queden nominados? ¡Vota ya!

Ahora es momento de que hagas valer tu voz y votes por la pareja que quieres que quede nominada entre Adrián y Nuja, que son del Team Rebelión, o Ale y Beta que son de Team Pueblo. ¡Vota aquí!

PUBLICIDAD

Recuerda que la pareja que reciba más votos será quien se convierta en la segunda pareja nominada de la sexta semana de ‘¿Apostarías Por Mí?’. Sumándose así a Gigi y David, quienes fueron los primeros nominados. Para completar el cuadro falta saber q ué pareja recibirá más votos en el Cara a cara de mañana jueves. ¿Qué pasará?

¿Apostarías Por Mí?
¿Apostarías Por Mí?


'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

