apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Franco se burla de Mario frente a Adrián en ¿Apostarías por mí?: “Él no está en mi liga”

Después de que Adrián y Nuja perdieran la mitad de su bolsa semanal al romper las reglas en ¿Apostarías por mí?, Franco y Breh hablaron con ellos sobre una posible estrategia contra Mario Bezares

Por:Liliana Carmona
Por:Liliana Carmona
Video "No necesito PELEARME con ese VIEJITO": Franco se BURLA de Mario Bezares

Después de que Adrián y Nuja fueron amonestados con la mitad de su presupuesto por romper las reglas en ¿Apostarías por mí?, Franco y Breh se acercaron para hablar con ellos sobre una nueva estrategia, donde nuevamente salió a relucir el nombre de Mario Bezares.

Franco se burla de Mario Bezares frente al Team Rebelión en ¿Apostarías por mí?

Mientras se encontraba en el patio de la Villa, Adrián mencionó a Mario, expresando un argumento que podría decir Franco, o cualquier integrante del grupo Rebelión, en el Cara a Cara.

“‘Tú tienes 25 años de carrera, ¿qué sé yo?, ganaste una cosa de estas y esta es mi segunda cosa y aquí estoy. Tú me querías sacar desde la primera semana y no pudiste y ya, es lo que toca, pero yo gané porque no me sacaste en la primera semana’; eso es volteársela”, dijo Adrián.

Al escucharlo, Franco respondió que hacer eso fortalecería más a las parejas del Team Pueblo, a lo que Adrián añadió que si él fuera Mario, y viera que Franco se ‘sacrifica’ por el equipo, pensaría que tiene miedo.

“Me vale v… Mario, no me importa. Él no está en mi liga, yo no soy un morrito de estos (refiriéndose al Team Pueblo)”, dijo Franco, a lo que el actor cubano mencionó que antes no lo pudo sacar porque ha sido más inteligente y hábil en las pruebas al decir: “‘Lo que tú tienes de gente allá afuera, yo lo tengo de neuronas, dile a tu gente que me saque’; ese es unbuen gancho”.

Imagen TelevisaUnivision


En ese momento, Franco se echó a reír, reiterando que no tiene nada que demostrarle a Mario y comenzó a burlarse de él frente a Adrián, Nuja y Breh.

“No necesito pelearme con ese viejito, no tengo nada que demostrarle, parece Winnie Pooh (...) lo digo con cariño, ¿entiendes? Me parece tierno”, añadió.

Al final, los participantes compartieron que seguirán en la competencia para alcanzar a llegar a la final con el Team Pueblo, ya que ven seguro que Alejandra, Beta, Mario, Brenda, Laysha y ‘El Malito’ lleguen hasta la última semana del reality show; mientras que Nuja confía en el público, ya que es lo único que pueden hacer.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

