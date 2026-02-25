TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

René y Rubí tienen una acalorada discusión tras falla en el desafío: "Bájale dos rayitas"

Los ánimos entre Rubí y René se encendieron después de que no cumplieron su cometido en uno de los desafíos de '¿Apostarías por mí?'.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video ¡Con todo el FLOW! René y Rubí dan un adelanto de las rimas que preparan para la batalla de rap

Rubí y René estallaron luego de que no lograron su cometido en el desafío de las fotos en '¿Apostarías por mí?'.

El actor se mostró frustrado ante sus respectivos desempeños e intentó hablarlo con Rubí; sin embargo, ella le hizo una petición.

"Te cuesta mucho aceptar mi humilde petición, para que me dejen de dar ataques de ansiedad de que, por favor, cuando salgamos de una prueba, no me nombres nada porque entro en pánico, porque aunque tú lo tengas calculado, a mí me da pánico", expresó.

René intentó explicarle que no es que calcule todo, simplemente intenta hacer números en su mente para poder ver dónde está parado en relación al reality.

Rubí insistió en que prefiere no hablar del tema cuando terminan los desafíos, pues ella no se siente bien y entra en pánico.

"Pero a mí me da pánico, ya se terminó la prueba", recalcó.

El actor aseguró que no había hecho nada malo y le preguntó a Rubí hasta cuándo podría hablarle entonces después de los desafíos.

"Por favor, no me trates como una tonta", expresó Rubí, frase tras la que René puso punto final a la discusión. "No te estoy tratando... bájale dos rayitas", pudo.

No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

