¿Apostarías por mí? Beta se rapa en agradecimiento al público que votó por él y Ale, y así queda el 'bebito' El querido deportista e influencer cumplió su palabra y se rapó en agradecimiento a sus fans.

Video ¡Breh se MOLESTA con Franco por BOCA SUELTA!

Luego de que el público tuviera la decisión de elegir qué pareja quedaría nominada entre Adrián y Nuja, y Beta y Ale, y salvara a esta última, los autollamados ‘bebitos’ agradecieron enormemente a todos sus fans por haberlos liberado de la nominación.

Aunque fue una votación extraordinaria y muy rápida la de este miércoles, el público se hizo escuchar y decidió que fueran Adrián y Nuja, la segunda pareja nominada de esta semana.

PUBLICIDAD

Beta se rapa para agradecer a sus fans todo su apoyo

¿Apostarías por Mí?



Beta, como el hombre de palabra que es, cumplió con la promesa que le hizo a todos sus fans de raparse y les dedicó unas palabras:

Muchas gracias a todo el team que nos está apoyando afuera y voy a cumplir el reto, con el favor de Dios seguimos aquí, vamos a seguir dándolas todas para ustedes, para sigan disfrutando de contenido, y que sigan riendo con nosotros, compartiendo con nosotros y aquí vamos Beta



Esta sería la segunda vez que el público salva a Beta y Ale, el domingo pasado de la eliminación, venciendo a Lorenzo y Claudia, y hoy lo salvó de la nominación, lo que deja un mensaje muy claro del público sobre su afinidad a Team Pueblo.

¿Apostarías por Mí?



Sin embargo, aún falta saber qué pasará mañana en el intenso Cara a Cara de donde saldrá la tercera pareja nominada.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.