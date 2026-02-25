TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Beta se rapa en agradecimiento al público que votó por él y Ale, y así queda el 'bebito'

El querido deportista e influencer cumplió su palabra y se rapó en agradecimiento a sus fans.

Por:Ana Belén Ortiz
Video ¡Breh se MOLESTA con Franco por BOCA SUELTA!

Luego de que el público tuviera la decisión de elegir qué pareja quedaría nominada entre Adrián y Nuja, y Beta y Ale, y salvara a esta última, los autollamados ‘bebitos’ agradecieron enormemente a todos sus fans por haberlos liberado de la nominación.

Aunque fue una votación extraordinaria y muy rápida la de este miércoles, el público se hizo escuchar y decidió que fueran Adrián y Nuja, la segunda pareja nominada de esta semana.

Beta se rapa para agradecer a sus fans todo su apoyo

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?

Beta, como el hombre de palabra que es, cumplió con la promesa que le hizo a todos sus fans de raparse y les dedicó unas palabras:

Muchas gracias a todo el team que nos está apoyando afuera y voy a cumplir el reto, con el favor de Dios seguimos aquí, vamos a seguir dándolas todas para ustedes, para sigan disfrutando de contenido, y que sigan riendo con nosotros, compartiendo con nosotros y aquí vamos
Beta


Esta sería la segunda vez que el público salva a Beta y Ale, el domingo pasado de la eliminación, venciendo a Lorenzo y Claudia, y hoy lo salvó de la nominación, lo que deja un mensaje muy claro del público sobre su afinidad a Team Pueblo.

¡El público decidió! Adrián y Nuja son la segunda pareja nominada de la sexta semana en '¿Apostarías Por Mí?'.

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


Sin embargo, aún falta saber qué pasará mañana en el intenso Cara a Cara de donde saldrá la tercera pareja nominada.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

