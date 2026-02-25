¿Apostarías por mí? Nuja explota tras sanción del Anfitrión y revela la advertencia que le hizo a Adrián Di Monte: “Ya estamos hundidos” Adrián Di Monte y su esposa recibieron una nueva sanción del Anfitrión en ¿Apostarías por mí?, provocando el enojo de Nuja Amar. ¿Qué dijo?

Video Adrián y Nuja MOLESTOS por la SANCIÓN impuesta del Anfitrión

La pareja recibió un castigo tras tapar, presuntamente, una de las cámaras de la bodega, donde está durmiendo esta semana.

Adrián Di Monte y su esposa enojados tras sanción del Anfitrión: ¿Qué dijeron?

Ante la sanción del Anfitrión, la esposa del actor explotó y en una intensa plática con Adrián Di Monte indicó que todo le parece “muy raro”.

“ Está súper raro porque en la mañana, ayer nos dijeron, porque pusiste lo de los bichos porque sí había, saqué babosas, matamos arañitas y moscos, hoy que tú regresas ves que el anfitrión volvió a hablar, ves que te dije ‘¿ya lo quitaste?’ y me dijiste que sí. Ahí entiendo que te están llamando la atención. Cuando volvieron a decir en el cuarto, te dije ‘¿que no ya lo quitaste?’ y dijiste ‘sí lo quité desde la mañana’”, indicó.

En ese momento, Nuja Amar destapó cuál fue la advertencia que le hizo a Adrián Di Monte ante la situación que viven en ¿Apostarías por mí?

“ Se lo dije a René que me las olía y por eso lo hicieron, que te dije ‘no les des ni una pizca de motivo, porque parece que nos están buscando’... Nos quieren ver en la placa, está bien, haganlo mínimo menos obvio”, comentó.

Aseguró que aunque “tenía la esperanza de que la gente votara” por ellos, ahora sabe que no los lograrán salvar y afirmó: “ahorita ya estamos hundidos”.

Adrián Di Monte reaccionó a las palabras de su esposa y enfatizó: “No sé amor, yo ya no estoy aquí adentro… Qué manera tan obvia de jod*rnos”.

