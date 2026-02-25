TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Nuja explota tras sanción del Anfitrión y revela la advertencia que le hizo a Adrián Di Monte: “Ya estamos hundidos”

Adrián Di Monte y su esposa recibieron una nueva sanción del Anfitrión en ¿Apostarías por mí?, provocando el enojo de Nuja Amar. ¿Qué dijo?

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
add
Síguenos en Google
Video Adrián y Nuja MOLESTOS por la SANCIÓN impuesta del Anfitrión

Adrián Di Monte y Nuja Amar no dejan de recibir malas noticias en ¿Apostarías por mí?, donde fueron nuevamente sancionados por El Anfitrión.

La pareja recibió un castigo tras tapar, presuntamente, una de las cámaras de la bodega, donde está durmiendo esta semana.

PUBLICIDAD

Adrián Di Monte y su esposa enojados tras sanción del Anfitrión: ¿Qué dijeron?

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Claudia y Lorenzo confiesan a qué pareja estuvieron a punto de beneficiar con la revancha pero cambiaron de opinión
2 mins

Claudia y Lorenzo confiesan a qué pareja estuvieron a punto de beneficiar con la revancha pero cambiaron de opinión

¿Apostarías por Mí?
Adrián y Nuja reaccionan tras ser sancionados por tapar las cámaras: "Ya lo esperábamos"
3 mins

Adrián y Nuja reaccionan tras ser sancionados por tapar las cámaras: "Ya lo esperábamos"

¿Apostarías por Mí?
¡Otra vez! Adrián y Nuja son sancionados por romper las reglas en ¿Apostarías por mí?
2 mins

¡Otra vez! Adrián y Nuja son sancionados por romper las reglas en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Laysha y ‘El Malito’ ganan bono de 3 mil dólares, mientras otras parejas pierden fuertes sumas de dinero
2 mins

Laysha y ‘El Malito’ ganan bono de 3 mil dólares, mientras otras parejas pierden fuertes sumas de dinero

¿Apostarías por Mí?
Claudia explica por qué dijo que Laysha le estaba ‘tirando el calzón’ a Lorenzo en ¿Apostarías por mí?
3 mins

Claudia explica por qué dijo que Laysha le estaba ‘tirando el calzón’ a Lorenzo en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por mí?: ¿De qué se trata el desafío de hoy 24 de febrero, 'La foto ideal'?
2 mins

¿Apostarías por mí?: ¿De qué se trata el desafío de hoy 24 de febrero, 'La foto ideal'?

¿Apostarías por Mí?
Adrián y David estallan ante la reacción de Mayito tras inesperados cambios en '¿Apostarías por mí?': "Eso no se hace"
2 mins

Adrián y David estallan ante la reacción de Mayito tras inesperados cambios en '¿Apostarías por mí?': "Eso no se hace"

¿Apostarías por Mí?
Breh pone un alto a Team Rebelión y toma una decisión radical tras la nominación de Gigi y David: "No nos están dando el crédito"
2 mins

Breh pone un alto a Team Rebelión y toma una decisión radical tras la nominación de Gigi y David: "No nos están dando el crédito"

¿Apostarías por Mí?
Nuja no se calla más y revela la verdad sobre Adrián Di Monte: “Aquí se ha contenido”
2 mins

Nuja no se calla más y revela la verdad sobre Adrián Di Monte: “Aquí se ha contenido”

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares revela, por primera vez, que ha mantenido a Mario Bezares: “Ahí está mi lana”
2 mins

Brenda Bezares revela, por primera vez, que ha mantenido a Mario Bezares: “Ahí está mi lana”

¿Apostarías por Mí?

Ante la sanción del Anfitrión, la esposa del actor explotó y en una intensa plática con Adrián Di Monte indicó que todo le parece “muy raro”.

Está súper raro porque en la mañana, ayer nos dijeron, porque pusiste lo de los bichos porque sí había, saqué babosas, matamos arañitas y moscos, hoy que tú regresas ves que el anfitrión volvió a hablar, ves que te dije ‘¿ya lo quitaste?’ y me dijiste que sí. Ahí entiendo que te están llamando la atención. Cuando volvieron a decir en el cuarto, te dije ‘¿que no ya lo quitaste?’ y dijiste ‘sí lo quité desde la mañana’”, indicó.

En ese momento, Nuja Amar destapó cuál fue la advertencia que le hizo a Adrián Di Monte ante la situación que viven en ¿Apostarías por mí?

Se lo dije a René que me las olía y por eso lo hicieron, que te dije ‘no les des ni una pizca de motivo, porque parece que nos están buscando’... Nos quieren ver en la placa, está bien, haganlo mínimo menos obvio”, comentó.

Aseguró que aunque “tenía la esperanza de que la gente votara” por ellos, ahora sabe que no los lograrán salvar y afirmó: “ahorita ya estamos hundidos”.

Adrián Di Monte reaccionó a las palabras de su esposa y enfatizó: “No sé amor, yo ya no estoy aquí adentro… Qué manera tan obvia de jod*rnos”.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX