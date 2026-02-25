¿Apostarías por mí? ¿Mario y Brenda Bezares culpables de la sanción a Adrián Di Monte y Nuja? Revelan la verdad: “No friegues” Mario Bezares y su esposa Brenda Bezares tuvieron una intensa plática en ¿Apostarías por mí?, donde detallaron por qué lo querían culpar de la sanción a Adrián Di Monte y Nuja

Video Nos querían echar la culpa: Mario y Brenda hablan de la sanción que recibieron Adrián y Nuja

Adrián Di Monte y Nuja fueron sancionados, una vez más, por el Anfitrión tras mover una cámara; tras el castigo a la pareja, Mario y Brenda Bezares tuvieron una plática, revelando por qué los estaban culpando.

El matrimonio se encontraba en la habitación corazón, cuando revelaron las palabras de Nuja, quien dejó entrever qué ellos fueron los habrían acusado.

Mario Bezares revela cómo encaró a Nuja y si es culpable de la sanción a Adrián Di Monte

Mario Bezares le contó a Brenda Bezares que se encontró con Nuja, quien le recriminó tras recibir sanción por parte del anfitrión.

“Creo que cuando estaban en una cama les dijeron ‘no puedes tapar las cámaras’, eso ya fue el colmo, que dices ‘pérame’... Yo lo único que le dije fue ‘perdóname, yo lo único que le dije a mi mujer fue ‘movieron la cámara, quién sabe quién, pero se va a meter en broncas’, fue todo lo que dije, no sabíamos”, indicó.

Brenda Bezares reaccionó a las palabras de su marido y confirmó que ellos no acusaron a nadie.

“ Deja tú que nos echen la culpa… No sabíamos quién había sido, estábamos entre otra persona y ellos, que fueron los que salieron del baño, pero no sabíamos quién había sido”, precisó.

El comediante siguió narrando su charla con la esposa de Adrián Di Monte y reveló cómo reaccionó Nuja al escucharlo.

“ Me dijo ‘no, sí, pero nos hacen ver como si ustedes nos hubieran acusado’ y le digo ‘cómo saber que fueron ustedes, no friegues’, se quedó asi y ya no dijo nada”, comentó.

Mario Bezares aseguró que la que los evidenció con el Anfitrión fue Laysha, por temor a ser castigada.

“Laysha se espantó cuando vio la cámara y dijo ‘no vayan a pensar que fui yo’, fue cuando dijo ‘hay una cámara volteada y no sabemos quién entró’. Cuando me la enseñaron le dije ‘alguien se metió para platicar algo o hacer algo y la voltearon’”, sentenció.

